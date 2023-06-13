Lisede sınıf geçme not ortalaması kaç? Ortaokul ve lisede sınıfta kalma var mı, yok mu? Baraj dersinden kalınca ne olur? ŞÖK yılsonu başarı puanı...

Lise öğrencilerinde ise 10 gün özürsüz devamsızlık sınırını aşıldığında sınıf tekrarına kalınıyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için bu yıl devamsızlık sınırının kaldırıldığını açıkladı.

Özer açıklamasında "Sınava daha fazla konsantre olmak isteyen birçok öğrenci okul yerine ev ya da kurslarda çalışmayı tercih edebiliyor, bu da 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık sorununu yarattı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "12'nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, onlar muaf olacaklar, rahat bir şekilde YKS'ye hazırlansınlar." ifadelerini kullandı.