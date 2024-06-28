LGS’de kaç tercih hakkı var? 2024 LGS tercihi nasıl ve nereden yapılır? Tercih sıralaması önemli mi, nasıl yapılır?

LGS'ye katılarak lise tercihlerini belirlemek isteyen adaylar, sonuçların ve tercih kılavuzunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman yayımlanacağını heyecanla bekliyor. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın sonuçları, 28 Haziran Cuma günü açıklanacak olup, bu süreçte tercih işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS'de öğrencilere kaç tercih hakkı veriliyor? LGS tercihleri nasıl yapılıyor ve tercih sıralaması neden önemli? İşte bu konuların yanıtları ve merak edilen diğer detaylar...