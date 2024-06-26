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Son dakika | Milli Eğitim Akedemis ve Öğretmenlik Meslek Kanunu | Teklif TBMM'ye sunuldu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 15:55 Güncelleme: 26.06.2024 16:31
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Son dakika | Milli Eğitim Akedemis ve Öğretmenlik Meslek Kanunu | Teklif TBMM’ye sunuldu

Son dakika haberi...Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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