LGS okul sıralaması İL İL LİSTE 2024 | Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı sınav takvimini açıkladı ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının 28 Haziran'da ilan edileceğini duyurdu. Öğrenciler, istedikleri okullara yerleşebilmek için LGS taban puanlarını öğrenmeye çalışıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih süreci ve detayları da netleşecek. Öğrenciler, MEB tarafından açıklanan puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.