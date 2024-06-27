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LGS birincisi kim oldu? Bu yıl LGS'de kaç kişi full doğru yaptı? 2024 LGS birincileri ve tam puan alanlar kimler, hangi ilden?

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 14:47 Güncelleme: 28.06.2024 12:44
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LGS birincisi kim oldu? Bu yıl LGS’de kaç kişi full doğru yaptı? 2024 LGS birincileri ve tam puan alanlar kimler, hangi ilden?

Merakla beklenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusuyla birlikte, öğrencilerin sınavda gösterdikleri performansın değerlendirilmesi ve gelecekleri için yapacakları planlamalar açısından büyük önem taşıyor. Peki, LGS'de birinci olan öğrenciler kimler? Hangi illerden ve hangi okullardan geliyorlar? İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar...

LGS 2024 birincisi için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınavı sonuçları 28 Haziran'da açıklandı ve bu haberle birlikte öğrenciler ve veliler, LGS birincisi kim sorusuna cevap aramaya başladı. Öğrenciler, başarılarıyla dikkat çeken birinci kişinin hangi okuldan ve hangi il veya ilçeden olduğunu merak ediyorlar. Güzel bir lisede eğitim almak için yoğun bir çaba gösteren öğrenciler, sınavla ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. İşte 2024 LGS birincisinin kim olduğuna dair merak edilenler...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayılarına ilişkin veriler de belli oldu.

Buna göre, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu.

Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öte yandan, geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

Tercih Süreci Başlıyor

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler için tercih heyecanı başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci resmen başlayacak.

LGS'ye girmeyen öğrencilerin lise yerleştirmeleri ise, ikamet adreslerine göre yapılacak yerel yerleştirme ile belirlenecek.

LGS Birincileri Kimler Olacak?

2024 LGS'de tam puan alarak birincilik elde eden öğrencilerin kimler olduğu henüz belli değil. Açıklanmasıyla birlikte birinciler haberimize eklenecektir.

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