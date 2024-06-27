LGS birincisi kim oldu? Bu yıl LGS’de kaç kişi full doğru yaptı? 2024 LGS birincileri ve tam puan alanlar kimler, hangi ilden?

LGS 2024 birincisi için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınavı sonuçları 28 Haziran'da açıklandı ve bu haberle birlikte öğrenciler ve veliler, LGS birincisi kim sorusuna cevap aramaya başladı. Öğrenciler, başarılarıyla dikkat çeken birinci kişinin hangi okuldan ve hangi il veya ilçeden olduğunu merak ediyorlar. Güzel bir lisede eğitim almak için yoğun bir çaba gösteren öğrenciler, sınavla ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. İşte 2024 LGS birincisinin kim olduğuna dair merak edilenler...