27 Haziran 2024, Perşembe
ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL | 2024 İl il LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl yapılır? İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Bu soru, öğrenciler ve veliler arasında gündemdeki yerini koruyor. Lise sınav sonuçlarının açıklanması ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih tarihlerinin duyurulmasıyla, öğrenciler hangi liselere gitmek istediklerini belirlemeye başladılar. Peki, LGS puanı olmadan alan liseler neler? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!
Giriş: 27.06.2024 12:03 Güncelleme: 27.06.2024 12:03
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