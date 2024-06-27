ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL | 2024 İl il LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl yapılır? İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı ve tercih heyecanı başladı. Ancak birçok öğrenci LGS'ye girmeden de liseye gitme imkanı olduğunu merak ediyor. Peki, adrese göre lise kaydı nasıl yapılır? Hangi liseler sınavsız öğrenci alıyor? İşte tüm detaylar...

