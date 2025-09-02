02 Eylül 2025, Salı
KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Osman Aşkın Bak tarih vererek duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 10:13 Güncelleme: 02.09.2025 10:44
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru tarihleri 2-6 Eylül olarak belirlendi.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Bak'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün GSB yurtlarında tam olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa'nın en yaygın yurt kapasitesine sahibiz. Türkiye'deki öğrenci barınma sistemi dünyada emsal teşkil etmektedir. Yatak kapasitemizi yüzde 443 artırdık. Bugün 81 il 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde toplam 877 yurtta hizmet veriyoruz. Yurtlarımızın beraberinde öğrencilerimize burs, beslenme desteğinde bulunuyoruz. Yurtlarımızda öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemekleri ücretsizdir. 2024 yılında öğrencilerimize 34 milyar 13 milyon 831 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Bugüne kadar 518 bin 713 öğrencimiz Türkiye'yi gezme ve yurtlarımızda konaklama imkanı buldu. Bunlar 5 gün boyunca ücretsiz olarak yurtlarımızda kalıyor.

Pandemide, depremde, yangın, sel gibi afetlerde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarda ağırladık. 6 Şubat depremlerinde 1,6 milyon vatandaşımıza yurtlarda hizmet verdik. Sporcularımıza talep edilen organizasyonlarda ücretsiz olarak açtık. GSB yurtları bir yaşam alanıdır. 1 milyon kapasiteye ulaşmak bir tesadüf değildir. Bu sayılı artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz.

BAŞVURULAR 2-6 EYLÜL TARİLERİ ARASINDA

An itibariyle 2025-2026 yurt başvurularını başlatıyoruz. Başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz. Öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre belirliyoruz. Kazandıkları üniversiteye en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bunun için yapay zekayı kullanıyoruz.

"100 ÖĞRENCİMİZİN 98'İNİ YURTLARIMIZ YERLEŞTİRİYORUZ"

Örgün yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 4 milyon 153 bin 981'dir. Bu öğrencilerin hepsi şehir dışına çıkmıyor. Kimi yaşadığı şehirde üniversite okurken, kimi özel yurtta kalmayı tercih ediyor, kimi ev tutuyor.

Son 2 yılda, başvuran 100 öğrenciden 98'ini yurtlarımıza yerleştirdik. Bu yılki hedefimiz ise, başvuru yapan tüm öğrencilere yurt imkanı sağlamaktır. Gençlerin huzuru ve sağlığı için sunduğumuz imkanları her geçen gün artırmaya devam edeceğiz. Yurtlarımız, burslarımız, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimiz gibi birçok imkanla her zaman gençlerimizin yanında olacağız.

