KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Osman Aşkın Bak tarih vererek duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru tarihleri 2-6 Eylül olarak belirlendi.

Bakan Bak'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün GSB yurtlarında tam olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa'nın en yaygın yurt kapasitesine sahibiz. Türkiye'deki öğrenci barınma sistemi dünyada emsal teşkil etmektedir. Yatak kapasitemizi yüzde 443 artırdık. Bugün 81 il 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde toplam 877 yurtta hizmet veriyoruz. Yurtlarımızın beraberinde öğrencilerimize burs, beslenme desteğinde bulunuyoruz. Yurtlarımızda öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemekleri ücretsizdir. 2024 yılında öğrencilerimize 34 milyar 13 milyon 831 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Bugüne kadar 518 bin 713 öğrencimiz Türkiye'yi gezme ve yurtlarımızda konaklama imkanı buldu. Bunlar 5 gün boyunca ücretsiz olarak yurtlarımızda kalıyor.

Pandemide, depremde, yangın, sel gibi afetlerde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarda ağırladık. 6 Şubat depremlerinde 1,6 milyon vatandaşımıza yurtlarda hizmet verdik. Sporcularımıza talep edilen organizasyonlarda ücretsiz olarak açtık. GSB yurtları bir yaşam alanıdır. 1 milyon kapasiteye ulaşmak bir tesadüf değildir. Bu sayılı artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz.