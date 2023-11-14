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Haberler Eğitim Haberleri KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme takvimi 2023 | TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlara KYK ödemesi ne zaman yapılır? Ekim-Kasım-Aralık...

KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme takvimi 2023 | TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlara KYK ödemesi ne zaman yapılır? Ekim-Kasım-Aralık...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme takvimi 2023 | TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlara KYK ödemesi ne zaman yapılır? Ekim-Kasım-Aralık...

KYK bursu ödeme tarihleri, sonuçların 13 Kasım tarihinde açıklanmasıyla gündemde önemli bir yer tutuyor. 2023-2024 eğitim yılı KYK burs sonuçları, öğrenciler tarafından merakla beklenen bir son dakika açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Şimdi ise öğrenciler, KYK burs ve kredi sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyerek ödeme tarihlerini öğrenme aşamasına geçtiler. KYK burs ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenen tarihlerde, ilgili hesaplarına aktarılacak. Peki TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlara KYK ödemesi ne zaman yapılır?

KYK burs ödeme takvimi, başvuru sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından büyük bir önem kazandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ücretleri, her ay belirlenen tarihlerde öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor. Bu ödeme takvimi, öğrencilere düzenli bir maddi destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş olup, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkatle takip ediliyor. Peki KYK bursu ve öğrenim kredisi ne zaman yatar?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK kredi faizi kalktı mı? KYK KREDİ FAİZİ KALKTI MI?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

KYK burs kartı başvurusu ne zaman? KYK BURS KARTI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü.

LİSANS, ÖN LİSANS VE DOKTORA KYK BURS ÜCRETLERİ 2023 2024

2024 yılı kredi burs

Lisans 2000

Yükseklisans 4000

Doktora 6000

KYK BURS/KREDİ ALIRKEN KAYIT DONDURAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

BakanlığıN e-Devlet hizmetleri turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-gsb-talep-dilekce-islemleri linkinden talep ve dilekçelerini ileten öğrencilerin durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek haklarında gerekli işlem yapılmaktadır.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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