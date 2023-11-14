KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme takvimi 2023 | TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlara KYK ödemesi ne zaman yapılır? Ekim-Kasım-Aralık...

KYK burs ödeme takvimi, başvuru sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından büyük bir önem kazandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ücretleri, her ay belirlenen tarihlerde öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor. Bu ödeme takvimi, öğrencilere düzenli bir maddi destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş olup, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkatle takip ediliyor. Peki KYK bursu ve öğrenim kredisi ne zaman yatar?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?