KYK kredi faizi kalktı mı? 2023-2024 GSB öğrenim kredisi geri ödeme faizi ne kadar, kaç taksitte ödeniyor? Kredi borcu ertelenir mi?
13 Kasım Pazartesi günü itibarıyla KYK burs ve kredi başvuru sonuçları erişime açıldı. 2023 yılında KYK kredi faizi kalkıp kalkmadığı merak edilen bir konu haline geldi. Kredi almaya hak kazanan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte "KYK öğrenim kredisi alabilirsiniz" mesajıyla karşılaştılar. Öğrenciler, 12-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen KYK burs başvurularının ardından e-Devlet üzerinden kazandıkları burs veya krediyi sorgulayabilecekler. Peki KYK kredi faizi kalktı mı? 2023-2024 GSB öğrenim kredisi geri ödeme faizi ne kadar, kaç taksitte ödeniyor?
13 Kasım Pazartesi günü itibarıyla KYK burs ve kredi başvuru sonuçları erişime açıldı. 2023 yılında KYK kredi faizi kalkıp kalkmadığı merak edilen bir konu haline geldi. Kredi almaya hak kazanan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte "KYK öğrenim kredisi alabilirsiniz" mesajıyla karşılaştılar. Öğrenciler, 12-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen KYK burs başvurularının ardından e-Devlet üzerinden kazandıkları burs veya krediyi sorgulayabilecekler. Peki KYK kredi faizi kalktı mı? 2023-2024 GSB öğrenim kredisi geri ödeme faizi ne kadar, kaç taksitte ödeniyor?
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?
13 Kasım Pazartesi günü GSB KYK kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama ekranında, "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan öğrenciler geri ödemeli kredi almaya hak kazanır.
ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMELİ Mİ, FAİZ VAR MI?
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 13 Kasım Pazartesi günü açıklandı. Başvuru yapan öğrencilerden bazıları burs almaya hakk kazanırken diğer başvuru yapan tüm adaylara ise öğrenim kredisi çıktı. Öğrenim kredisi borcu geri ödemelidir. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir ve geri ödenir.
KYK FAİZİ KALKTI MI 2023?
Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.
Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?
a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,
b) Herhangi bir sebeple kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006–2007 öğretim yılından önce üçer aylık) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür.
Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile "kygm.gsb.gov.tr" internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü"nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU ERTELENEBİLİR Mİ?
Borçlu öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler) halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.
Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanlar ile borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin erteleme talebi esnasında çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanır. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilir.
Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için borç başlangıç tarihinden bir ay önce https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.
KYK BORÇ TAKSİTLERİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?
Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.
KYK BORCU GEÇİKME ZAMMI NE KADARDIR?
Süresi içinde ödenmeyen kredi borçlarına her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır.
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