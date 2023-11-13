KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? GSB KYK burs/kredi bursları ilk kez ayın kaçında yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman, hesaplara geçecek?

KYK burs sonuçları için beklenen açıklama nihayet geldi! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son dakika olarak KYK burs başvuru sonuçlarını duyurdu. Ekim ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'dan gelecek olan burs ve kredi sonuçlarını merakla bekliyordu. Bakan Bak'ın yaptığı açıklama ile birlikte öğrenciler, arama motorlarında "KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detayları...