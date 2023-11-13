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Haberler Galeri KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? GSB KYK burs/kredi bursları ilk kez ayın kaçında yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman, hesaplara geçecek?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? GSB KYK burs/kredi bursları ilk kez ayın kaçında yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman, hesaplara geçecek?

KYK burs sonuçları için beklenen açıklama nihayet geldi! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son dakika olarak KYK burs başvuru sonuçlarını duyurdu. Ekim ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'dan gelecek olan burs ve kredi sonuçlarını merakla bekliyordu. Bakan Bak'ın yaptığı açıklama ile birlikte öğrenciler, arama motorlarında "KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:29
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KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? GSB KYK burs/kredi bursları ilk kez ayın kaçında yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman, hesaplara geçecek?

KYK burs sonuçları için beklenen açıklama nihayet geldi! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son dakika olarak KYK burs başvuru sonuçlarını duyurdu. Ekim ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'dan gelecek olan burs ve kredi sonuçlarını merakla bekliyordu. Bakan Bak'ın yaptığı açıklama ile birlikte öğrenciler, arama motorlarında "KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detayları...

2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? GSB KYK burs/kredi bursları ilk kez ayın kaçında yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman, hesaplara geçecek?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakan Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

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KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? GSB KYK burs/kredi bursları ilk kez ayın kaçında yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman, hesaplara geçecek?

BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? GSB KYK burs/kredi bursları ilk kez ayın kaçında yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman, hesaplara geçecek?

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? GSB KYK burs/kredi bursları ilk kez ayın kaçında yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman, hesaplara geçecek?

2023-2024 KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs miktarları hakkında öğrencilere müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.''