Ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Kasım ara tatil kaç gün sürecek, günleri uzadı mı, tatil ne zaman bitecek?
Okulların ne zaman açılacağı, ara tatil devam ederken milyonlarca veli ve öğrencinin gündemine geldi. Bu süreçte, ara tatilin uzatılıp uzatılmadığı da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim takvimini duyurarak okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci için ara tatilin 10 Kasım Cuma günü başladığını açıkladı. Peki ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor?
Ara tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtı için milyonlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine odaklandı. 10 Kasım 2023 tarihinde başlayan kasım ara tatilinin ilk günleri geride kaldı. Bu dönemde, milyonlarca öğrenci derslerindeki eksiklikleri giderip dinlenme fırsatı yakaladı. Peki ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Kasım ara tatil kaç gün sürecek, günleri uzadı mı, tatil ne zaman bitecek?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ara tatilin kaldırılmayacağını ve uygulanmaya devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Ara tatillerle ilgili talep gelmesi durumunda değerlendirileceğini dile getiren Bakan Tekin öğrencilerin yüreğine su serpti.
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda son ders zili yarın (10 Kasım) çalacak. Ara tatil sebebiyle okullar kapanırken tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
1.dönem 2. yazılı sınavları 25 Aralık 2023 ve 5 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
Bakanlığın yayınladığı takvime göre 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ara tatil hafta sonları da hesaba katıldığında toplam 9 gün sürecek.
Resmi takvimde ara tatil başlangıcı 13 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler toplam iki hafta sonunu ara tatilde geçirecek. Böylelikle İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapmış olacak.
İkinci ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Diyanet'in takvimine göre ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı tarihlerde uygulanacak.
ARA TATİL SONRASI BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Bu dönem uygulanacak çalışma takvimi Bakanlık tarafından paylaşıldı. Buna göre 15 tatil;
19 Ocak Cuma günü karneler alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak. Milyonlarca öğrenci yarı tatilin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi ders başı yapacak.
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- Ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Kasım ara tatil kaç gün sürecek, günleri uzadı mı, tatil ne zaman bitecek?
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