Ara tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtı için milyonlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine odaklandı. 10 Kasım 2023 tarihinde başlayan kasım ara tatilinin ilk günleri geride kaldı. Bu dönemde, milyonlarca öğrenci derslerindeki eksiklikleri giderip dinlenme fırsatı yakaladı. Peki ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Kasım ara tatil kaç gün sürecek, günleri uzadı mı, tatil ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?