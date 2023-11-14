KYK Gençkart başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? 2023 KYK burs/kredi kartı kaç günde teslim edilir? Ziraat Bankası Bankkart Genç başvuru detayları...

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin odak noktalarından biri de KYK burs kartı nasıl alınır sorusu oldu. Ziraat Bankası hesabı üzerinden KYK burs ve kredilerini alacak olan öğrenciler, bu imkanlardan faydalanabilmek için taahhütname onayını gerçekleştirmek zorundalar. 19 Kasım Pazar gününe kadar taahhütname onayının tamamlanmış olması, KYK burs ve kredi avantajlarından yararlanmak açısından büyük bir öneme sahiptir. GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ise ekim, kasım ve aralık aylarında, öğrencilere toplu olarak aktarılacak. Peki 2023 KYK burs/kredi kartı kaç günde teslim edilir? Ziraat Bankası Bankkart Genç başvuru detayları...