KYK Gençkart başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? 2023 KYK burs/kredi kartı kaç günde teslim edilir? Ziraat Bankası Bankkart Genç başvuru detayları...
2023-2024 eğitim yılı KYK burs kartı başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermek zorundalar. Taahhütname onayı sonrasında öğrenciler, KYK burslarını veya kredilerini Ziraat Bankası hesaplarından çekebilecekler. Peki KYK burs kartı başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.11.2023
06:33 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
06:33
KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin odak noktalarından biri de KYK burs kartı nasıl alınır sorusu oldu. Ziraat Bankası hesabı üzerinden KYK burs ve kredilerini alacak olan öğrenciler, bu imkanlardan faydalanabilmek için taahhütname onayını gerçekleştirmek zorundalar. 19 Kasım Pazar gününe kadar taahhütname onayının tamamlanmış olması, KYK burs ve kredi avantajlarından yararlanmak açısından büyük bir öneme sahiptir. GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ise ekim, kasım ve aralık aylarında, öğrencilere toplu olarak aktarılacak. Peki 2023 KYK burs/kredi kartı kaç günde teslim edilir? Ziraat Bankası Bankkart Genç başvuru detayları...
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KYK BURS KARTI NASIL ALINIR?
Üniversitede öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredisi alan tüm öğrencilere yıllardır hizmet veren Ziraat Bankası, KYK 'Bankkart Genç'ı sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla gerçekleşecek.
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
KYK ZİRAAT BANKASI KARTI NE ZAMAN GELİR?
İlk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecektir. Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.
KYK BURS KARTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç'inize bağlayabilirsiniz. Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılmaktadır.
KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni KYK burs ve kredi ücretlerini şu sözlerle açıklamıştı;
Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.