KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, belli mi? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler KYK sonuçlarında...

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, belli mi? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ve kredi başvuruları kasım ayında gerçekleştirildi. Öğrenciler başvurularını 10 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamladılar. İşte, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, belli mi? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.