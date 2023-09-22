Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2 Ekim...
"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte binlerce üniversiteli öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar...
"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 üniversite akademik takvimi, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini ertelemişti. İşte konu hakkında detaylar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor.
2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.
Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 25 Eylül, Hatay Mustafa Kemal ve Gaziantep Üniversitesi 2 Ekim'de eğitime başlayacak. Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.
Depremzedelerin yerleştirildiği büyükşehirlerdeki üniversiteler de yeni takvimlerini açıkladı.
AKADEMİK TAKVİM NEDEN ERTELENDİ?
Eylül ayı içerisinde açılması beklenen İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin aralarında olduğu üniversiteler, açılış tarihlerini 2 Ekim'e çekti. Bazı üniversiteler ise akademik takvimlerini değiştirmedi.
Ertelemenin nedeni yurtlarda yürütülen çalışmalar. Depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük çoğunluğu boşaltıldı.
Yurtların bir kısmında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Hala yurtlarda kalan depremzedelerin de kalacakları başka yerlere alınmaları sağlanacak.
Başka illerde okuyacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan da uyarı geldi.
Rektörlere mektup gönderen Özvar, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin barınma ihtiyacı olan öğrencileri "öğrenci evi" adı altında örgütlemeye çalıştığına dair uyarıda bulundu.
YÖK Başkanı, ünivesitelere barınma ihtiyacına ilişkin "destek birimleri" kurulmasını önerdi.
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