Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2 Ekim...

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 üniversite akademik takvimi, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini ertelemişti. İşte konu hakkında detaylar...