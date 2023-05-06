Bursluluk taban puanları PDF 2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?

LİSE 9. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI

Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. Bursluluk sınavı Lise taban puanları 2022 yılında şu şekilde:

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

LİSE 10. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608