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Haberler Eğitim Haberleri Bursluluk taban puanları PDF 2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?

Bursluluk taban puanları PDF 2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Bursluluk taban puanları PDF 2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?

"5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınav sonuçları son dakika olarak açıklandı. Açıklamanın ardından öğrenciler taban puanlar için detayları merak ediliyor. İşte bursluluk 2023 taban puanları...

"5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında ter alıyor. Toplam 120 dakikada adaylar 100 soruya yanıt verdi. Öğrenciler alacağı puanları tahmin ederken, sınıflara göre taban puanları da araştırılmaya başlandı. Sınavda her sınıf için farklı taban puan uygulaması bulunuyor.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İOKBS sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MEB BURSLULUK SINAV SONUÇ EKRANI!

İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. 2023 MEB İOKBS taban puanları henüz belli olmadı.

Ancak 2022 yılının bursluluk sınavı taban puanları şu şekilde;

İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

BURSLULUK SINAVI 6. SINIF TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

BURSLULUK SINAVI 7. SINIF TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

LİSE 9. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI

Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. Bursluluk sınavı Lise taban puanları 2022 yılında şu şekilde:

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

LİSE 10. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

LİSE 11. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS Bursluluk sınavına lise 12. sınıf öğrencileri katılamıyor.

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