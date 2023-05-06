Bursluluk taban puanları PDF 2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?
"5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınav sonuçları son dakika olarak açıklandı. Açıklamanın ardından öğrenciler taban puanlar için detayları merak ediliyor. İşte bursluluk 2023 taban puanları...
"5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında ter alıyor. Toplam 120 dakikada adaylar 100 soruya yanıt verdi. Öğrenciler alacağı puanları tahmin ederken, sınıflara göre taban puanları da araştırılmaya başlandı. Sınavda her sınıf için farklı taban puan uygulaması bulunuyor.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
İOKBS sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
MEB BURSLULUK SINAV SONUÇ EKRANI!
İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI
Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. 2023 MEB İOKBS taban puanları henüz belli olmadı.
Ancak 2022 yılının bursluluk sınavı taban puanları şu şekilde;
İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
BURSLULUK SINAVI 6. SINIF TABAN PUANLARI
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
BURSLULUK SINAVI 7. SINIF TABAN PUANLARI
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
LİSE 9. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI
Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. Bursluluk sınavı Lise taban puanları 2022 yılında şu şekilde:
9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
LİSE 10. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI
10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
LİSE 11. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI
11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
İOKBS Bursluluk sınavına lise 12. sınıf öğrencileri katılamıyor.
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