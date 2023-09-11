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Okullarda telefon yasaklandı mı? 2023-24 MEB İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri sınıfa cep telefonu getirebilir mi, serbest mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Okullarda telefon yasaklandı mı? 2023-24 MEB İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri sınıfa cep telefonu getirebilir mi, serbest mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim dönemi için açıkladığı yeni uygulamalar arasında cep telefonlarının kullanımı da önemli bir konu olarak gündeme geldi. Okulların bugün açılırken, öğrencilerin okulda cep telefonlarıyla geçirdikleri zamanın azaltılması amacıyla Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalar dikkatleri çekti. İşte MEB'den telefon kararı...

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin cep telefonu kullanımı konusunda önlemler almayı değerlendiriyor. Bakan Tekin, çocukların dijital bağımlılığının arttığına dikkat çekerek, okullarda cep telefonlarının dersliklere sokulmamasını ve bu konuda tedbirlerin alınmasını arzuladıklarını ifade etti. İşte detayları...

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OKULLARDA CEP TELEFONU YASAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen genelgede en dikkat çekeni, son yıllarda pek çok ülkede okullarda kullanımı yasaklanan cep telefonlarıyla ilgili olanıydı. Genelgeye göre, öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak; okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından da kaçınılacak.

Yusuf Tekin yaptığı açıklamada 'Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik. Öğretmen arkadaşlarımızdan istirhamım; öğrenciler nezdinde cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerle kullanmazlarsa mutlu olacağız" dedi.

AKILLI SAAT KULLANIMI YASAK MI?

Çocukların kreş ya da anaokullarına cep telefonu ya da tablet getirmesi yasak.

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