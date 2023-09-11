11 Eylül Pazartesi okullarda ders işlenecek mi? Okulun 1. günü ders var mı, yok mu? İlköğretim, ortaokul, lise...

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin uygulayacağı takvim belli oldu. Öğrenciler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri okula gidecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise tatil olacak.

Bunun yanı sıra resmi tatil günlerinde okullar kapalı olacak. MEB'in yeni dönemde uygulayacağı takvim ise şu şekilde;

MEB çalışma takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ile beraber tatiller birinci ve ikinci dönemde 9 gün sürecek.