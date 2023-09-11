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11 Eylül Pazartesi okullarda ders işlenecek mi? Okulun 1. günü ders var mı, yok mu? İlköğretim, ortaokul, lise...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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11 Eylül Pazartesi okullarda ders işlenecek mi? Okulun 1. günü ders var mı, yok mu? İlköğretim, ortaokul, lise...

"Okulun ilk günü ders işlenir mi 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü (bugün) milyonlarca öğrenci sıralarda yerini alacak. Okulun ilk gününe dair detaylar ise merak ediliyor. İşte, Okulun ilk günü ders var mı, yok mu? sorusunun cevabı...

"Okulun ilk günü ders işlenir mi 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü (bugün) milyonlarca öğrenci sıralarda yerini alacak. Okulun ilk gününe dair detaylar ise merak ediliyor. İşte, 11 Eylül Pazartesi okullarda ders işlenecek mi? sorusunun cevabı...

OKULUN İLK GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yeni eğitim öğretim yılı yarın (11 Eylül Pazartesi) günü başlayacak.

Resmi olarak eğitim öğretim yılı başladığından okullarda ders işlenebilecek. Ancak genellikle öğretmenler ilk gün tanışma, yeni eğitim öğretim yılının planının anlatılması, ders programının hazırlanması ve benzeri uygulamalar sebebiyle ders işlemeyi tercih etmiyor.

Öğrencilerin okulun ilk günü yanlarında defter ve kalem bulundurulması tavsiye ediliyor.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin uygulayacağı takvim belli oldu. Öğrenciler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri okula gidecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise tatil olacak.

Bunun yanı sıra resmi tatil günlerinde okullar kapalı olacak. MEB'in yeni dönemde uygulayacağı takvim ise şu şekilde;

MEB çalışma takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ile beraber tatiller birinci ve ikinci dönemde 9 gün sürecek.

Okullarda birinci dönem uygulanacak Ara Tatil 13 Kasım'da başlayacak ve 17 Kasım'da sona erecek. Tatil hafta sonu ile beraber 9 gün olacak.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan'da başlayacak ve 12 Nisan'da sona erecek.

Öğrenciler için 15 tatil olarak da bilinen Yarıyıl Tatili ise 22 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında uygulanacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 15 Haziran'da sona erecek.

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