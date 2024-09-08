08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı! "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile adım atıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 08.09.2024 20:10 Güncelleme: 08.09.2024 20:27
ABONE OL
Bakan Tekin’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı! Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile adım atıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandıkları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile adım attıklarına işaret ederek, "Beceri temelli bu modelin getirdiği dönüşümün eğitim sistemimizin birçok meselesine çözüm sağlayacağını inanıyorum." ifadesini kullandı. Tekin, devamında ise "Programlarımızı çağın gereklerine uygun biçimde yeniden hazırladık ve yüzde 35 oranında sadeleştirdik" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör