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Okullar ne zaman açılacak, bu hafta dersler başlayacak mı? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 14:37
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Okullar ne zaman açılacak, bu hafta dersler başlayacak mı? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi...

Milyonlarca öğrenci ilk ders zilinin ne zaman çalacağını merakla bekliyorlar. Yaz tatiliyle birlikte dinlenme fırsatı bulan öğrenciler şimdiyse arama motorlarında okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladılar. Peki okullar ne zaman açılacak, bu hafta dersler başlayacak mı?

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