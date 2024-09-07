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Dünya genelinde kaç kişi okuma yazma bilmiyor?

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 13:07
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Dünya genelinde kaç kişi okuma yazma bilmiyor?

Dünya genelinde üçte ikisi kadın olmak üzere 754 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor ve 250 milyon çocuk temel okuryazarlık becerilerini edinemiyor. UNESCO'ya göre temel insan hakkı "okuryazarlık", diğer haklardan faydalanmanın da kapısını aralıyor.

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