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Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 08:58 Güncelleme: 09.09.2024 09:37
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Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle bugün başlıyor. Başkan Erdoğan ise yayınladığı mesajda "2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

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