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ALES 28 Temmuz Pazar günü yapılacak!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 13:14
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ALES 28 Temmuz Pazar günü yapılacak!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 157 bin 530 adayın katılımıyla 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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