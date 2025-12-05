İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | İşte alternatif güzergahlar...

Giriş Tarihi: 05.12.2025 18:32

Karayolunun Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla birlikte Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arter, cadde ve yollarda artan trafik yoğunluğu ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

D-100 kara yolunda Edirne yönünde Küçükçekmece'den başlayan trafik Parseller'e kadar sıkışık ilerlerken, Topkapı istikametinde ise Büyükçekmece'den başlayan trafik Yakuplu'ya kadar yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'ndan Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk gözlenirken, bu yönde Seyrantepe'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor. Ankara istikametinde ise Kavacık mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy'e kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ile Üsküdar arasında aralıklarla yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, saat 18.30 itibariyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

YAĞMUR BAŞLADI, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, yağışın trafiği olumsuz etkilediğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul genelinde trafik yoğunluğu an itibarıyla yüzde 87 seviyelerine ulaşmış durumda. Bulunduğumuz dakikalarda trafik yavaş yavaş artıyor çünkü bir sebebi var; İstanbul'da şu anda yağış başladı. Yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen yağışla birlikte trafiğin daha da yoğunlaşması öngörülüyor."



KÖPRÜ GİRİŞLERİ VE ZİNCİRLİKUYU KİLİTLENDİ

Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerdeki yoğunluğa dikkat çeken Karaca, "Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlerde; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ile bağlantı yolları, özellikle Zincirlikuyu civarında trafik yoğunluğu belirgin bir artış gösterdi. Burası İstanbul'un en kritik noktalarından biri, tabiri caizse metropol şehrin trafik yoğunluğu bakımından ağrıyan dişi diyebiliriz. Zincirlikuyu-Mecidiyeköy yönünde trafik akıyor ancak yoğun ilerliyor" dedi.



ANADOLU YAKASI VE SAHİL YOLUNDA SON DURUM

Anadolu Yakası ve sahil yollarındaki durumu da değerlendiren Karaca, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık Kavşağı'nda bir yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi, Üsküdar-Altunizade bağlantı yolları dakikalar geçtikçe yoğunlaşıyor. Sahil yollarına kısaca bakacak olursak; Küçükyalı, Bostancı ve Çamlıca bölgelerinde kısmen de olsa trafik biraz daha rahat görünüyor" ifadelerini kullandı.



TARİHİ YARIMADA'DA "KALP SIKIŞIKLIĞI"

İstanbul'un kalbi sayılan Tarihi Yarımada bölgesindeki trafiği "sıkışık atan bir kalp"e benzeten Karaca, "Tarihi Yarımada bölgesi ve çevresi de hareketli. İstanbul'un kalbi atmaya devam ediyor ancak biraz sıkışık atıyor diyebiliriz. Bu bölgede de trafik dakikalar geçtikçe yoğunlaşıyor" dedi.



SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI: "KONTROL ETMEDEN ÇIKMAYIN"

Numan Erşan Karaca, yola çıkacak sürücüleri uyararak sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımıza yola çıkmadan önce mutlaka güncel trafik durumunu kontrol edip, ondan sonra yola çıkmalarını ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini diliyoruz."