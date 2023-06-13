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Karne günü okula serbest mi, nasıl gidilecek? 16 Haziran Cuma okullarda karne günü kıyafet serbest, sivil mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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Karne günü okula serbest mi, nasıl gidilecek? 16 Haziran Cuma okullarda karne günü kıyafet serbest, sivil mi?

"Karne günü okula serbest mi, nasıl gidilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle konu hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Karne günü okula serbest mi, nasıl gidilecek? 16 Haziran Cuma okullarda karne günü kıyafet serbest, sivil mi?

"Karne günü okula serbest mi, nasıl gidilecek? 16 Haziran Cuma okullarda karne günü kıyafet serbest, sivil mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, karne günü okula serbest mi, nasıl gidilecek? 16 Haziran Cuma okullarda karne günü kıyafet serbest, sivil mi?

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Karne günü okula serbest gidileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna göre normal şartlar altında karne günü okula üniformalı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Fakat bu durum okullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı okullar karne günü üniforma şartı koşarken, bazı okullar ise sivil kıyafeti tercih ediyor.

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karne günü yani 16 Haziran Cuma günü karneler normal ders saatleri içerisinde dağıtılacak. Her okulun kendi programı olduğu için en net bilgi sınıf öğretmenleri tarafından verilmekle karnelerin saat kaçta dağıtılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (MEB 2023 YAZ TATİLİ TAKVİMİ)

16 Haziran'da başlayan yaz tatili, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göre ise 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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