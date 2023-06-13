5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf e-Okul takdir - teşekkür hesaplama! Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır 2023? Ortalama 60 - 65 - 70 - 75 olursa teşekkür alınır mı?
5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf e-Okul takdir - teşekkür hesaplama işlemi için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Dönem boyunca yüksek ortalama elde etmek için derslerine sıkı sıkı sarılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde belge alıp alamayacaklarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. İşte, Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır 2023? Ortalama 60 - 65 - 70 - 75 olursa teşekkür alınır mı?
"Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır 2023? Ortalama 60 - 65 - 70 - 75 olursa teşekkür alınır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek olup 3 aylık yaz tatili başlayacak. Okulları şimdiden karne heyecanı sardı. Bu dönem belge alıp alamayacaklarını merak eden öğrenciler karne not ortalaması ile takdir teşekkür hesaplama ekranı araştırmasına çıktı. Peki, Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır 2023? Ortalama 60 - 65 - 70 - 75 olursa teşekkür alınır mı?
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerini alacak olan öğrenciler tarafından araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.
e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR, KAÇ PUANLA ALINIR?
Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi almış olanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.
Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.
E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.
İLKOKUL-ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.
İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.
İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.
Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.
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