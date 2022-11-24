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2023 DGS SINAV TARİHİ | DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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2023 DGS SINAV TARİHİ | DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ÖSYM 2023 sınav takvimini duyurdu. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için bekleyen adaylar arama motorlarında DGS başvuru tarihlerini ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler detayları merak ediyor. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2023-DGS sınavı ne zaman sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2023 DGS tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan 2023 sınav takvimi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

2023 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi belli oldu. Açıklanan tarihlere göre, DGS 2023 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek.

SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

2023 ÖSYM sınav takvimine görebaşvurular 26 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak 5 Haziran 2023 tarihinde son bulacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2023 sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.

DGS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

DGS'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylar belirtilen tarihler arasında başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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