2023 DGS SINAV TARİHİ | DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2023-DGS sınavı ne zaman sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2023 DGS tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan 2023 sınav takvimi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilenler...