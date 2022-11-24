ALES 2023 SINAV TAKVİMİ! 2023 ALES sınavı ne zaman? ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM ALES başvuru tarihleri...
ÖSYM 2023 sınav takvimini açıklamasının ardından ALES sınavı ne zaman sorusu? gündemdeki yerini aldı. Bu sınavlara katılmayı düşünen adaylar yayımlanan takvimdeki sınavların tarihlerini arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, ayrıntılar...
2023 ALES sınavı ne zaman? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen 2023 sınav takvimini erişime açtı. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından sınav ve başvuru tarihleri de arama motorlarında araştırılmaya başladı. Her yıl 3 kez düzenlenen ALES sınavı, en son geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.Peki, 2023 ALES sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ALES sınavı hakkında merak edilenler...
2023 ALES SINAV TARİHLERİ
ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023,
ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023,
ALES/3 sınavı iise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
2023 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında,
ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında,
ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
2023 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sonuçları 5 Mayıs 2023 tarihinde,
ALES/2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde,
ALES/3 sonuçları ise 5 Aralık 2023 tarihinde ais.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.
2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
2023 KPSS sınavları ise şu tarihlerde gerçekleştirilecek.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de yapılacak.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.
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