ALES 2023 SINAV TAKVİMİ! 2023 ALES sınavı ne zaman? ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM ALES başvuru tarihleri...

2023 ALES sınavı ne zaman? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen 2023 sınav takvimini erişime açtı. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından sınav ve başvuru tarihleri de arama motorlarında araştırılmaya başladı. Her yıl 3 kez düzenlenen ALES sınavı, en son geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.Peki, 2023 ALES sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ALES sınavı hakkında merak edilenler...