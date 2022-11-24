ÖSYM AÇIKLADI! 2023 KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu?
Adayların merak içerisinde beklediği 2023 takvimine ilişkin detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvimle netliğe kavuştu. Binlerce KPSS, YKS gibi birçok farklı sınava hazırlanacak olanlar, "ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, KPSS ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 yılı ÖSYM takvimi....
2023 KPSS ne zaman? sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 yılı sınav takvimini açıladı. YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi sınavlara girecek olan adaylar, sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2023 KPSS ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler...
ÖSYM AÇIKLADI!
ÖSYM'den yapılan açıklamada "2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi.
2023 KPSS NE ZAMAN?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23.07.2023
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. gün 29.07.2023
Kamu Personel Seçme Sınavı 29.05.2023 07.06.2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. gün 30.07.2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 06.08.2023
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını iletilir. Sınav başvurularının geçerli olabilmeleri için sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS'e giren adaylar sınava katılacakları oturumu seçer, Ardından o yıl ÖSYM tarafından belirlenen sınav ücretini anlaşmalı bankalardan veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılabilir.
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