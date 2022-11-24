ÖSYM AÇIKLADI! 2023 KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu?

2023 KPSS ne zaman? sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 yılı sınav takvimini açıladı. YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi sınavlara girecek olan adaylar, sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2023 KPSS ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler...

ÖSYM AÇIKLADI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi.