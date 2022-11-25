2023 YKS TAKVİMİ | YKS ne zaman yapılacak? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti kaç TL?
2023 YKS tarihi ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerin dört gözle beklediği haberi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurdu. 2023 sınav takvimine göre YKS sınavının başvuruları Şubat ayı itibarıyla başlayacak. Peki YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti kaç TL?
2023 YKS başvuru tarihleri açıklandı. Üniversiteye girmek için emek harcayan binlerce lise son sınıf ve mezun öğrencinin merakla beklediği 2023 YKS başvuru tarihleri açıklandı. Peki YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti kaç TL? İşte merak edilenler...
2023 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2023 YKS başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 15 ila 16 Mart arasında yapılabilecek.
2023 YKS sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
2023 YKS sınav ise 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TYT 17 Haziran'da, AYT ve YDT 18 Haziran'da uygulanacak.
YKS BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
YKS başvurusunda bulunmak isteyen adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kolaylıkla yapabilmektedir.
2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS sınavının başvuru ücreti ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmamakta. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den okuyanilirsiniz.
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