2023 YKS TAKVİMİ | YKS ne zaman yapılacak? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti kaç TL?

2023 YKS başvuru tarihleri açıklandı. Üniversiteye girmek için emek harcayan binlerce lise son sınıf ve mezun öğrencinin merakla beklediği 2023 YKS başvuru tarihleri açıklandı. Peki YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti kaç TL? İşte merak edilenler...

2023 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2023 YKS başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 15 ila 16 Mart arasında yapılabilecek.

2023 YKS sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.