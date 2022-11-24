24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU

ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU

ÖSYM 2023 sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kalırken, ÖSYM sınavlarına hazırlanan vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Yeni sınav takvimi ile YKS, DGS ve ALES gibi merkezi sınavların tarihleri belli oldu. Güncel sınav takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:58
  • 1
  • 6
2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU

Üniversiteye geçiş sınavından kamuya personel atamasında kullanılacak puanı belirleyen KPSS sınavına kadar merkezi sınavlar ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıl ÖSYM sınavlarına katılacak vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini meerak ediyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru ile beklenen tarihler belli oldu. Peki, YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ve tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU
  • 3
  • 6
2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU
  • 4
  • 6
2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU
  • 5
  • 6
2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU