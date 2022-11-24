ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU

Üniversiteye geçiş sınavından kamuya personel atamasında kullanılacak puanı belirleyen KPSS sınavına kadar merkezi sınavlar ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıl ÖSYM sınavlarına katılacak vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini meerak ediyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru ile beklenen tarihler belli oldu. Peki, YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ve tüm detaylar...