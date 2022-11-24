24 Kasım 2022, Perşembe
ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU
ÖSYM 2023 sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kalırken, ÖSYM sınavlarına hazırlanan vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Yeni sınav takvimi ile YKS, DGS ve ALES gibi merkezi sınavların tarihleri belli oldu. Güncel sınav takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:58
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