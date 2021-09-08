KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurt odalarında internet, bilgisayar ve televizyon var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi 13 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başlayacak ve heyecanlı geri sayıma başladı. KYK yurt başvuruları da süreren odaların özellikleri hakkında bilgileri haberimizde derledik.