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KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurt odalarında internet, bilgisayar ve televizyon var mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2021
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KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurt odalarında internet, bilgisayar ve televizyon var mı?

Gündemde milyonlarca kişi tarafından KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Başvurular 6 Eylül tarihi ile başladı 12 Eylül’e kadar devam edecek. Üniversite öğrencilerine büyük fayda sağlayan yurtların özellikleri en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki KYK yurt odalarında internet, bilgisayar ve televizyon var mı? Başvuru yapacakların merakla sorguladığı detaylar haberimizde yer alıyor.

KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurt odalarında internet, bilgisayar ve televizyon var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi 13 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başlayacak ve heyecanlı geri sayıma başladı. KYK yurt başvuruları da süreren odaların özellikleri hakkında bilgileri haberimizde derledik.

KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.

KYK YURTLARINDA İNTERNET, BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON VAR MI?

KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon genellikle yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet mevcuttur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.

Her yurdun içerisinde çamaşırhane mevcuttur. Bu çamaşırhanelerde çamaşırlarınızı ücretsiz bir şekilde yıkayabilirsiniz. Çamaşırları yıkarken deterjan ve yumuşatıcı masrafı öğrencilere aittir.

Ayrıca KYK tarafından öğrencilerin güvenliği amacıyla odalarda bazı yasaklar getirilmiştir. Yasaklı eşya bulundurmanız durumunda ceza alınabiliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler öncellikle T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile e-Dvelet ekranına giriş yapmaları gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

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