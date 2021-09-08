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KYK yurtlarına başvurular başladı! KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurt odalarında internet, bilgisayar ve televizyon var mı?

A Haber
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Giriş: 08.09.2021 13:54
KYK yurtlarına başvurular başladı.2 yılın ardından yurtlar açılıyor. Yurtlar öğrenciler için hazırlanıyor. Devlet yurtlarında öğrencilere acaba hangi imkanlar sunulacak? Detayları A Haber muhabiri Mahmu Erdoğan aktardı.
KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK, ODALARDA KAÇ KİŞİ KALIYOR?
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