08 Eylül 2021, Çarşamba
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KYK yurtlarına başvurular başladı! KYK yurtları kaç kişilik, odalarda kaç kişi kalıyor? KYK yurt odalarında internet, bilgisayar ve televizyon var mı?
KYK yurtlarına başvurular başladı.2 yılın ardından yurtlar açılıyor. Yurtlar öğrenciler için hazırlanıyor. Devlet yurtlarında öğrencilere acaba hangi imkanlar sunulacak? Detayları A Haber muhabiri Mahmu Erdoğan aktardı.