Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! YKS ve LGS ertelenecek mi? Öğretmen ataması yapılacak mı?

OKULLAR 2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz.



750 bine yakın tableti öğrencilerimize teslim ettik. Onların da takibini yapıyoruz. Bir evde 2 kardeş var 3 kardeş bazen kardeşler ortaklaşa kullanılabiliyor. Hiçbir öğrencinin hiçbir dersi kaçırması söz konusu değil. EBA destek merkezlerimizden de öğrencilerimiz yararlanabilir.

EVDE KALAN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ

Öncelikle şunu söylemek lazım biz bakanlık olarak akademik açıkları kapatmak konusunda hızlıca yol alabiliriz. Sosyal ve duygusal problemlerin iyileştirilmesi buralar uzun soluklu konular. Bir çocuk sosyal duygusal açıdan problemler yaşarsa diğer derslerde de yaşar. Sosyal duygusal gelişim diğer dersler için de çok önemli. Çocukların sosyal duygusal anlamda desteklenmesi lazım. Psikososyal destek veren hatlarımız var. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz bu desteği sağlıyor. Öğretmenlerimize eğitim veriyoruz. Çocuklara psikososyal ilk yardım nasıl yapılır bunu öğretiyoruz. Salgında 560 bin civarında öğretmenimizle görüşme fırsatı buldum. Öğretmenlerimiz için çok zorlu bir süreç. Yüz yüze eğitimden daha meşakkatli bir iş. Gerekirse kendi çocuklarını ihmal ederek öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlamaya çalışıyorlar.

SALGIN SONRASI İÇİN PLANLAMA NE?

Öğretmen destek paketlerimizle hangi sınıfta hangi düzeyde nasıl çalışmalar yapılacak öğretmenlerimize sunuyoruz, sunacağız. Hem akademik olarak çocuklarımızı izleyip öğrencilerimizn hangi konuda eksikleri var bunları belirliyoruz.

TAM KAPANMADA ÖĞRETMENLER OKULA GİTMEYECEK

Tam kapanmada öğretmenlerin 1 gün okula gitme zorunluluğu olmayacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

YENİ ATAMA OLACAK MI?

Öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz. 20 bin ile kısıtlıyız.

Ayrıntılar geliyor...