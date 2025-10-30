CANLI | Trump ile Çin lideri Şi Güney Kore'de buluştu: Ticaret savaşı sona erecek mi?
ABD Başkanı Donald Tump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Trump, bugün Çin ile ticaret anlaşmasını imzalayabileceklerini söyledi. 1 saat 40 dakikanın ardından ikilinin görüşmesi sona erdi. Trump, gümrük tarifelerinin yüzde 47'ye düşürüldüğünü duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
İŞTE İKİLİNİN GÖRÜŞMESİNDEN ANBEABEN GELİŞMELER...
TRUMP'TAN GÖRÜŞME SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR: ANLAŞMAYA VARILDI
ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping ile görüşmesinin ardından Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Göürşmeyi "muhteşem" olarak taınmlayan Trump, gümrük tarifelerinin yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürüleceğini açıkladı.
Trump, "Birçok önemli noktada sonuca vardık, bunları da birazdan sizlere sunacağız" dedi.
SOYA FASULYESİ VE FENATİL TAMAM
Dün alımların yeniden başlamasına onay veren Çin'in, hemen soya fasulyesi alımına başlayacağını da sözlerine ekledi.
Trump, "Fentanil konusunda, akışı durdurmak için çok çalışacağı konusunda anlaştık" dedi.
Trump, görüşmede yarı iletken (çip) sektörünün de gündeme geldiğini belirterek, “Çipleri konuştuk. Çin, NVIDIA ve diğer bazı şirketlerle çip tedariki konusunda görüşecek,” dedi. Ancak tüm başlıkların ele alınmadığını vurgulayan Trump, “Her konunun tartışıldığını söyleyemem,” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, yapay zekâ sistemlerinde kullanılan Blackwell çiplerinin gündeme gelmediğini belirtti.
NADİR ELEMENTLERLE İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLDÜ
Görüşmede, iki ülke arasında uzun süredir tartışma konusu olan nadir elementlerin ihracatı konusunda da uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Trump, “Nadir elementlerle ilgili tüm sorun çözüldü. Artık bu konuda hiçbir engel kalmadı,” dedi.
Trump’la birlikte seyahat eden bir ABD’li yetkili ise, “Çin nadir element ihracatını sürdürme konusunda taahhütte bulundu,” bilgisini paylaştı.
ABD ve Çin arasında yapılan bu görüşme, hem küresel çip tedarik zinciri hem de stratejik madenler üzerindeki rekabet açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.
TRUMP ÇİN YOLCUSU
Öte yandan Trump, 2026 Nisan ayından Çin'i ziyaret edeceğini duyurdsu. Yakın birt zamanda da Şi'nin ABD'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
GÖRÜŞME SONA ERDİ: İKİ LİDER BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMEYECEK
ABD Başkanı Donald Trump ve ve Çin Lideri Şi Cinping'in görüşmesi 1 saat 40 dakikanın ardından sona erdi.
İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeyecek.
Şi ve Trump, toplantı yerinden limuzinlerle ayrıldı.
Şİ TRUMP'I BÖYLE BEKLETTİ
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in el sıkışması için kameralar karşısına geçtiği esnada, Trump'ın Şi Cinping tarafından bekletildiği görüldü.
Trump'ın kameralara tek yakalanmasının ardından Cinping'in geldiği görüldü. Bu durum, liderleri bekletmesiyle bilinen Çin'in müttefiki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i akıllara getirdi.Trump'ın bir süre bekletilmesi, "Şi'den Putin taktiği" yorumlarına yol açtı.
İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi.
Xinhua'nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu.
Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.
"ÇİN'İN KALKINMASI ABD'NİN VİZYONUYLA ÇELİŞMİYOR"
Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.
Çin-ABD ilişkilerinin sağlam bir temelde yürütmek ve her iki ülkenin kalkınmasına uygun bir atmosfer yaratmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Şi, "Çin ve ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir." ifadesini kullandı.
"UZUN VADEDE FANTASTİK BİR İLİŞKİ KURACAĞIMIZA İNANIYORUM"
ABD Başkanı Donald Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını belirterek, "Devlet Başkanı Şi, büyük bir ülkenin büyük lideri, uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum." diye konuştu.
HEYETTE KİMLER VAR?
Görüşmede Çin heyetinde, Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Cıng Şancie, Ticaret Bakanı Vang Vıntao yer alırken ABD heyetinde Başkan Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick yer aldı.
DÜĞÜMLENMİŞ BİR DİZİ ANLAŞMAZLIK
ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.
Trump ve Şi'nin buluşmasında anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağı, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülkesi arası ilişkilerin yönünün belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.
GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'TAN NÜKLEER SİLAH DENEME TALİMATI
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmenin öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'na nükleer silah denemelerine diğer nükleer güçlerle "eşit şartlarda" derhal yeniden başlama talimatı verdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"BİRİNCİ ABD, RUSYA İKİNCİ SIRADA"
Kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Trump, ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha fazla sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirterek, "Bu, mevcut silahların tamamen güncellenmesi ve yenilenmesi de dahil olmak üzere benim ilk görev dönemimde gerçekleştirilmiştir. Nükleer silahların muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim, ama başka seçeneğim yoktu!" ifadelerini kullandı.
ABD'nin ardından nükleer güç konusunda Rusya ve Çin'in geldiğini aktaran Trump, "Rusya ikinci sırada, Çin ise geriden üçüncü olarak geliyor ama beş yıl içinde (rakiplerine) yetişmiş olacak" dedi.
ABD'nin rakibi olan güçlerin nükleer test programlarını sürdürdüğüne dikkat çeken Trump, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle, ABD Savunma Bakanlığı'na (Savaş Bakanlığı) nükleer silahlarımızı eşit şartlarda test etmeye başlama talimatını verdim. Bu süreç derhal başlayacaktır." açıklamasında bulundu.
Şİ VE TRUMP BUGÜN GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donlad Trump ve Çin lideri Şi Cinping, bugün Güney Kore'de bür araya geliyor.
İkilinin gümrük tarifeleri, TikTok'un ABD'ye satılışı ve nadir toprak elementleri gibi konuşarı masaya yatırması ve ticaret noktasında bir anlaşmaya varması bekleniyor.
