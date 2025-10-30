CANLI | Trump ile Çin lideri Şi Güney Kore'de buluştu: Ticaret savaşı sona erecek mi?

07:42 30 Ekim 2025

ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping ile görüşmesinin ardından Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Göürşmeyi "muhteşem" olarak taınmlayan Trump, gümrük tarifelerinin yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürüleceğini açıkladı.

Trump, "Birçok önemli noktada sonuca vardık, bunları da birazdan sizlere sunacağız" dedi.

SOYA FASULYESİ VE FENATİL TAMAM

Dün alımların yeniden başlamasına onay veren Çin'in, hemen soya fasulyesi alımına başlayacağını da sözlerine ekledi.

Trump, "Fentanil konusunda, akışı durdurmak için çok çalışacağı konusunda anlaştık" dedi.

Trump, görüşmede yarı iletken (çip) sektörünün de gündeme geldiğini belirterek, “Çipleri konuştuk. Çin, NVIDIA ve diğer bazı şirketlerle çip tedariki konusunda görüşecek,” dedi. Ancak tüm başlıkların ele alınmadığını vurgulayan Trump, “Her konunun tartışıldığını söyleyemem,” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, yapay zekâ sistemlerinde kullanılan Blackwell çiplerinin gündeme gelmediğini belirtti.

NADİR ELEMENTLERLE İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Görüşmede, iki ülke arasında uzun süredir tartışma konusu olan nadir elementlerin ihracatı konusunda da uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Trump, “Nadir elementlerle ilgili tüm sorun çözüldü. Artık bu konuda hiçbir engel kalmadı,” dedi.

Trump’la birlikte seyahat eden bir ABD’li yetkili ise, “Çin nadir element ihracatını sürdürme konusunda taahhütte bulundu,” bilgisini paylaştı.

ABD ve Çin arasında yapılan bu görüşme, hem küresel çip tedarik zinciri hem de stratejik madenler üzerindeki rekabet açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

TRUMP ÇİN YOLCUSU

Öte yandan Trump, 2026 Nisan ayından Çin'i ziyaret edeceğini duyurdsu. Yakın birt zamanda da Şi'nin ABD'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.