Terör devletinden ateşkes ihlali! Katil Bibi'nin kanlı planı devrede: Türkiye'den sert tepki

05:04 29 Ekim 2025

Asya turu kapsamında Air Force One uçağında gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail askerleri öldürüldüyse İsrail karşılık vermeli ve verdi de. Bu onların hakkıdır. Ancak ne olursa olsun ateşkesin tehlikeye girmeyeceğine inanıyorum.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de ateşkesi tehlikeye atacak hiçbir şey olmadığını belirterek "İsrail’in kendini savunma hakkı var. Ancak Hamas uslu durmazsa sonu gelecek.​" açıklamasında bulundu.

Trump, “Asker öldürdüler. İsrailliler karşılık verdi ve vermeleri gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

JD VANCE: ATEŞKES DEVAM EDİYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, çatışmalara rağmen ateşkesin sürdüğünü belirtti.

JD Vance, “Hamas ya da Gazze’de başka biri bir IDF askerine saldırıda bulundu… Ancak başkanın tesis ettiği barışın sürdüğüne inanıyorum.” dedi.