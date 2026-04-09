ABD Başkanı Donald Trump, İran’la varılan ateşkes sonrası yaptığı sert açıklamayla tansiyonu yeniden yükseltti. Truth Social hesabından konuşan Trump, ABD ordusunun bölgeden çekilmeyeceğini ve anlaşmanın ihlali halinde “çok daha büyük bir savaşın” başlayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la varılan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, Washington’un askeri varlığını sürdüreceğini ve sürecin sıkı şekilde takip edileceğini duyurdu. Trump, ABD’ye ait gemi, uçak ve askeri personelin, gerekli tüm silah ve mühimmatla birlikte İran ve çevresinde konuşlu kalacağını belirtti.

Trump, bu kararın gerekçesini ise “gerçek anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını sağlamak” olarak açıkladı.

“ANLAŞMA BOZULURSA SAVAŞ DAHA BÜYÜK DÖNER”

Trump’ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise olası bir ihlal durumuna yönelik sözleri oldu. ABD Başkanı, anlaşmanın uygulanmaması halinde çatışmaların yeniden başlayacağını belirterek, bunun “daha önce görülmemiş ölçekte” olacağı uyarısında bulundu.

Trump, “Eğer herhangi bir nedenle anlaşmaya uyulmazsa — ki bu pek olası değil — o zaman silahlar yeniden konuşur. Hem de herkesin şimdiye kadar gördüğünden daha büyük, daha güçlü ve daha sert şekilde,” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER PROGRAM VE HÜRMÜZ VURGUSU

Trump, İran konusunda “kırmızı çizgilerini” de net bir şekilde ortaya koydu. Buna göre, İran’ın nükleer silah geliştirmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten Trump, Hürmüz Boğazı’nın da açık ve güvenli kalacağını vurguladı.

ABD Başkanı, “Uzun zaman önce anlaşılmıştı: Nükleer silah yok ve Hürmüz Boğazı açık olacak” diyerek bu iki başlığın Washington için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

“ORDU HAZIR, YENİ HAMLEYE GÖZ KIRPIYOR”

Trump’ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD ordusuna yönelik ifadeleri oldu. Amerikan ordusunun “hazırlandığını ve dinlendiğini” belirten Trump, bir sonraki adım için hazırlık mesajı verdi.

“Ordumuz hazırlanıyor ve dinleniyor. Hatta bir sonraki harekâtını bekliyor,” diyen Trump, olası yeni bir askeri operasyon ihtimaline de kapıyı araladı.

“AMERİKA GERİ DÖNDÜ” MESAJI

Trump, açıklamasını güçlü bir siyasi mesajla tamamladı: “Amerika geri döndü.”

Uzmanlara göre, Trump’ın bu açıklaması ateşkesin kırılgan yapısını bir kez daha gözler önüne sererken, bölgede yeni bir gerilim dalgasının da habercisi olabilir.