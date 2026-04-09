Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü: Tahran'da halk sokakta

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için vefatının 40. gününde geniş çaplı bir anma töreni düzenleniyor. Suikastin gerçekleştiği Cumhuri Caddesi'ne akın eden yüz binlerce İranlı, siyahlar içinde gözyaşı dökerken, gündemdeki ateşkes kararına ise büyük bir öfke hakim. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ'ın olay yerinden aktardığı izlenimlere göre; İran halkı ve yetkilileri, Lübnan'ı kapsamayan bu ateşkesi ABD ve İsrail'in yeniden toparlanmak için kurduğu bir "tuzak" olarak görüyor.