İsrail'de hayal kırıklığı: Netanyahu'ya öfke büyüyor

Beklenmedik bir şekilde gelen ateşkes kararı İsrail'de büyük bir şok ve kırgınlık yaratırken, İran'a yönelik büyük işgal planlarının bozulmasının faturası ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a kesiliyor. Kuzey bölgesi sakinlerinin "C sınıfı vatandaş" muamelesi gördükleri gerekçesiyle Netanyahu yönetimine isyan ettiği ülkede, gözler şimdi aşırı sağcıların Mescid-i Aksa'da yapmayı planladığı yeni provokasyona çevrildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu Tel Aviv'den aktardı.