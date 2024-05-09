CANLI | Katil İsrail'den 'Son sığınak' Refah'a saldırı! Biden'dan İsrail'e Refah uyarısı: Silah göndermeyeceğiz

03:52 09 Mayıs 2024

Filistinli doktorlar, mevcut sınırlı imkanlara rağmen İsrail saldırılarında yaralananları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinde ameliyat ediyor.

AA, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sekizinci ayına giren saldırılarının gölgesinde, zor koşullar, tıbbi imkansızlıklar, malzeme ve sağlık personeli eksikliğine rağmen, yaralı Filistinlileri ameliyat eden El-Avde Hastanesinin ameliyathanelerindeki doktorları görüntüledi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in ablukası ve saldırılarının devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde ciddi tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, yakıt tedariki tekrar sağlanmazsa günler içinde temel sektörlerin durma noktasına geleceğine işaret etmişti.

De Domenico, 6 Mayıs’tan sonra Gazze'nin güneyine yönelik gıda dağıtımının kesildiğine dikkati çekerek, "İnsani yardım ortakları, durumun devam etmesi halinde bu hafta sonuna kadar gıda stoklarının biteceğini belirtiyor." bilgisini paylaşmıştı.

OCHA yetkilisi, Mevcut durumun sadece Gazze'nin kuzeyi değil, güneyinde de kıtlık riskini artırdığını belirtmişti.

- Doktorların yüzde 90'ı yerinden edildi

El-Avde Hastanesi Yetkilisi Muhammed Salha AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden savaşı nedeniyle Kuzey Gazze Şeridi'ndeki hastaneler tıbbi personel ve tıbbi malzeme eksikliği çekiyor.” dedi.

Salha, İsrail saldırılarının artmasıyla yaralı sayısının da arttığına dikkati çekerek, bunun hastanelerin cerrahi operasyon yapma kabiliyetini büyük ölçüde sınırladığını vurguladı.

Devam eden İsrail saldırıları gölgesinde doktorların yüzde 90'a yakınının Gazze Şeridi'nin güneyine sığınmak zorunda kaldığını belirten Salha, bu durumun ihtiyaç duyulan sağlık personelinin çok ciddi bir şekilde eksikliğine yol açtığını ifade etti.

Salha, uluslararası kuruluşlara ve Dünya Sağlık Örgütüne “acil ihtiyaç nedeniyle doktorları kuzeydeki hastanelere çekme” çağrısında bulundu.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) 28 Nisan 2024 tarihli verilerine göre, Gazze Şeridi'nde altyapı büyük hasar gördü. Yapıların yüzde 50'sinden fazlası yıkıldı. Gazze Şeridi'ndeki 360 bin yapı kısmen zarar gördü veya tamamen yıkıldı.

Gazze Şeridi'ndeki 25 bin binanın ağır hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı, 305 okulun veya üniversitenin tahrip edildiği, 100'ünün de tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Sağlık kurumlarının ciddi hasar aldığını gösteren verilere göre, 32 hastane servis dışı kaldı. 25 hastane füze saldırıları nedeniyle hasar gördü ve 649 sağlık tesisi etkilendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.