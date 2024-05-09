CANLI | Katil İsrail'den 'Son sığınak' Refah'a saldırı! Biden'dan İsrail'e Refah uyarısı: Silah göndermeyeceğiz
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail binlerce sivili katletti. Terör ordusu son olarak 'Son sığınak' Refah'a kara saldırısı düzenleyerek soykırım yapmaya başladı. Gece saatlerinde İsrail'in Gazze ve Refah'a savaş uçakları ve topçu ateşiyle düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi. İşte bölgeden son dakika detaylar...
İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını işgal ettiğini duyurdu.
Terör ordusundan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtildi.
REFAH'A SIKIŞAN 1,5 MİLYON FİLİSTİNLİ İÇİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ
İsrail ordusunun doğusunda kara saldırı başlattığı Refah'ta çoğu yerinden edilmiş kişilerden oluşan 1,5 milyon Filistinli, bu saldırıların daha da genişletilmesi ihtimali ve gidecek yerlerinin olmaması nedeniyle endişe içinde bekliyor.
İşte bölgede yaşananlar:
DOKTORLAR KISITLI İMKANLARLA YARALILARI AMELİYAT ETMEYE ÇALIŞIYOR
Filistinli doktorlar, mevcut sınırlı imkanlara rağmen İsrail saldırılarında yaralananları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinde ameliyat ediyor.
AA, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sekizinci ayına giren saldırılarının gölgesinde, zor koşullar, tıbbi imkansızlıklar, malzeme ve sağlık personeli eksikliğine rağmen, yaralı Filistinlileri ameliyat eden El-Avde Hastanesinin ameliyathanelerindeki doktorları görüntüledi.
Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in ablukası ve saldırılarının devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde ciddi tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, yakıt tedariki tekrar sağlanmazsa günler içinde temel sektörlerin durma noktasına geleceğine işaret etmişti.
De Domenico, 6 Mayıs’tan sonra Gazze'nin güneyine yönelik gıda dağıtımının kesildiğine dikkati çekerek, "İnsani yardım ortakları, durumun devam etmesi halinde bu hafta sonuna kadar gıda stoklarının biteceğini belirtiyor." bilgisini paylaşmıştı.
OCHA yetkilisi, Mevcut durumun sadece Gazze'nin kuzeyi değil, güneyinde de kıtlık riskini artırdığını belirtmişti.
- Doktorların yüzde 90'ı yerinden edildi
El-Avde Hastanesi Yetkilisi Muhammed Salha AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden savaşı nedeniyle Kuzey Gazze Şeridi'ndeki hastaneler tıbbi personel ve tıbbi malzeme eksikliği çekiyor.” dedi.
Salha, İsrail saldırılarının artmasıyla yaralı sayısının da arttığına dikkati çekerek, bunun hastanelerin cerrahi operasyon yapma kabiliyetini büyük ölçüde sınırladığını vurguladı.
Devam eden İsrail saldırıları gölgesinde doktorların yüzde 90'a yakınının Gazze Şeridi'nin güneyine sığınmak zorunda kaldığını belirten Salha, bu durumun ihtiyaç duyulan sağlık personelinin çok ciddi bir şekilde eksikliğine yol açtığını ifade etti.
Salha, uluslararası kuruluşlara ve Dünya Sağlık Örgütüne “acil ihtiyaç nedeniyle doktorları kuzeydeki hastanelere çekme” çağrısında bulundu.
Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) 28 Nisan 2024 tarihli verilerine göre, Gazze Şeridi'nde altyapı büyük hasar gördü. Yapıların yüzde 50'sinden fazlası yıkıldı. Gazze Şeridi'ndeki 360 bin yapı kısmen zarar gördü veya tamamen yıkıldı.
Gazze Şeridi'ndeki 25 bin binanın ağır hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı, 305 okulun veya üniversitenin tahrip edildiği, 100'ünün de tamamen yıkıldığı ifade edildi.
Sağlık kurumlarının ciddi hasar aldığını gösteren verilere göre, 32 hastane servis dışı kaldı. 25 hastane füze saldırıları nedeniyle hasar gördü ve 649 sağlık tesisi etkilendi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
BIDEN'DAN İSRAİL'E REFAH UYARISI
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.
ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.
Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetti.
ABD Başkanı Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuştu.
İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.
"İSRAİL ANLAŞMAYA VARMA KONUSUNDA CİDDİ DEĞİL"
Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "müzakerelerden kaçınmak için bahaneler yaratmaya" çalıştığını belirterek, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusundan ciddi olmadığını kaydetti.
Rişk'in konuya ilişkin açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.
Hamaslı yetkili açıklamasında, “İsrail anlaşmaya varma konusunda ciddi değil. Müzakereleri, Refah kentini ve sınır kapısını (Refah Sınır Kapısı) işgal etmek için bir kılıf olarak kullanıyor.” ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'yu “müzakerelerden kaçınmak için bahaneler yaratmaya” çalışmakla suçlayan Rişk, Netanyahu’nun da Hamas ile arabulucuları suçladığını aktardı.
Rişk, Hamas’ın arabuluculara tekliflerini kabul etme noktasında ortaya koyduğu tutuma bağlı olduğunu bildirdi.
ATEŞKESTE SOMUT İLERLEME
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire’de yürütülen görüşmelerde tartışmalı noktalarda somut ilerleme kaydedildiği bildirildi.
Konuya ilişkin haber Mısır’ın Al-Qahera News televizyon kanalında yer aldı.
Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırılan haberde, arabulucu ülkelerle ve Hamas arasında arabulucuların yürütülen ateşkes müzakerelerindeki tartışmalı noktalarda "somut ilerleme" kaydedildiği belirtildi.
Devam eden müzakerelere Katar, ABD ve Hamas heyetlerinin katıldığı ifade edilen haberde, İsrail heyetinin ise müzakerelerde olduğuna dair bilgi verilmedi.
Mısırlı kaynağın "Bazı tartışmalı noktalar üzerinde dikkate değer bir fikir birliğinin olduğu bir ortamın" varlığına işaret ettiği aktarıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinde rol alan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bir araya gelmişti.
KATAR EMİRİ KANADA BAŞBAKANI İLE GAZZE'DEKİ DURUMLA İLGİLİ GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.
Katan haber ajansı QNA'nın haberine göre, iki lider telefonda görüştü.
Al Sani ve Trudeau, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliğini geliştirmenin yollarını görüşmenin yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası konuları ve ortak çıkarları ilgilendiren gelişmeleri değerlendirdi.
Katar Emiri ve Kanada Başbakanı görüşmede, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ve gelişmeleri de ele aldı.
ABD KONGRE ÜYELERİNDEN, POLİS BASKININA UĞRAYAN ÖĞRENCİLERE DESTEK
Filistin'e destek için kurulan çadır kampı polis baskınına uğrayan George Washington Üniversitesi (GWU) öğrenci temsilcilerini kabul eden ABD Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Cori Bush, öğrencilerin ifade özgürlüğü hakkının İsrail eleştirilerini susturmak adına gasbedildiğini vurguladı.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib ile diğer Demokrat üye Cori Bush, Kongre binası önünde GWU öğrenci temsilcileriyle basın toplantısı düzenledi ve polisin gece düzenlediği baskına tepki gösterdi.
Öğrencilerin barışçıl şekilde ifade özgürlüğü hakkını kullanırken Washington polisi tarafından gece 3.30'da dağıtılmalarını "vahşi" olarak tanımlayan Tlaib, "Bu durum, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik soykırımına üniversitelerin suç ortaklığı yapmasını protesto etmek isteyen öğrencilerin Anayasal ifade özgürlüğü haklarını bastırma girişimidir." dedi.
AMERİKALI GENÇLERİN FİLİSTİN'E DESTEĞİ SONA ERMEYECEK
Polisin kampüslerdeki çadır kamplarını kaldırmasıyla Amerikalı gençlerin Filistin'e desteğinin sona ermeyeceğini vurgulayan Tlaib, "İsrail'e yönelik eleştirileri bastırmak adına" ifade özgürlüğü hakkının gasbedildiğini dile getirdi.
Washington polisinin öğrencilere biber gazı sıktığını, çadırları zor kullanarak kaldırdığını ve öğrencilere şiddet uyguladığını anlatan Tlaib, Kongre üyelerine bu konuda duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.
Tlaib ayrıca Gazze'de son yaşanan saldırılara atıf yaparak, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına hazırlandığını ve ABD yönetiminin ve uluslararası kamuoyunun bu konuda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
GWU öğrencilerine destek veren Kongre üyesi Bush da Amerikan halkının memnuniyetsizliğini dile getirmeye her zaman hakkı olduğunu ve demokrasinin bu rahatsızlıkları da doğal kabul ettiğini söyledi.
Bush, "GWU'daki Gazze ile dayanışma çadır kampı gecenin bir yarısında sizler uyurken saldırıya uğradı. Bunlar, Gazze'de devam eden soykırımı durdurmayı reddedenlerin (öğrencileri) tutuklayıp şiddet uygulayabileceklerini düşünmeleri sebebiyle oldu. Bu kişiler sizin gözünüzü korkutabileceklerini ve barış için yükselen sesleri bastırabileceklerini düşünüyorlar." şekline konuştu.
ABD tarihinden de örnekler veren Bush, Amerikan sivil haklarının kazanılma sürecinde bu gibi öğrenci protestolarının önemli yer tuttuğuna da dikkat çekti.
ÖĞRENCİLER POLİSİN ŞİDDETİNİ ANLATTI
Gece yarısı GWU kampüsündeki çadır kampına baskın yapan polisin şiddetine maruz kalan öğrencilerden Moataz, neler yaşadığını anlattı.
Polisin müdahalesi sonucu sol elinde ciddi yaralanma olduğunu ve yoğun şekilde biber gazına maruz kaldığını aktaran Moataz, hastanede tedavi gördükten sonra eli sarılı şekilde çıktığını ve halen gazın etkisini hissettiğini belirtti.
Bir diğer öğrenci temsilcisi Kali ise günlerdir barışçıl şekilde kurdukları çadırlarda gösterilerini yaptıklarını ve polisin baskınına kadar hiçbir şiddet olayına mahal vermediklerini vurguladı.
Gösterilerine çok sayıda Yahudi öğrencinin de destek verdiğini ve bu arkadaşlarıyla Şabat Günü'nü kutladıklarını, öte yandan Müslüman öğrencilerin de cemaatle namazlarını kıldıklarını hatırlatan Kali, üniversite yönetiminin kendileriyle hiç görüşmediğini ve barışçıl gösteri ortamlarını görmediğini ifade etti.
Bir diğer öğrenci temsilcisi Miriam da GWU'daki öğrenci gösterilerine her kesimden öğrencinin katıldığını ve gösteriler sırasında hiçbir taşkınlık yaşanmadığını belirtti.
Polislerin çadır kampını "vahşice" dağıttığını kaydeden Miriam, şiddete maruz kalan bazı öğrencilerin hastanelerin acil servislerine kaldırıldığını ve öğrencilere ait tüm malzemelerin kullanılamaz hale getirildiğini anlattı.
ABD, İSRAİL'DEN REFAH SINIR KAPISININ ACİLEN AÇMASINI İSTEDİ
ABD'nin, İsrail'den Refah Sınır Kapısı'nı acilen açılmasını istediği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, üst düzey ABD'li yetkililer İsrail'e, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılması gerektiğini söyledi.
Güvenlik teşkilatında, İsrail ordusunun bölgeden ayrılmasından sonra sınır kapısını kimin kontrol edeceğiyle ilgili yoğun görüşmeler başladığı ifade edildi.
İnsani yardımların geçişi için sınır kapısının ne zaman açılacağının henüz belirlenmediği ifade edilen haberde, İsrail'in ABD'ye, sınırın kim tarafından yönetileceği belirlendikten sonra açılacağını ilettiği aktarıldı.
ABD'nin, Refah Sınır Kapısı'ndan kimin sorumlu olacağı konusunda İsrail'in henüz net bir açıklama yapmadığını söylediği aktarılan haberde, ismi açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Tel Aviv yönetiminin hiçbir şekilde Hamas'ın burayı yeniden yönetmesine izin vermeyeceğini söylediği belirtildi.
Yetkililerin konuyla ilgili birçok seçeneği masaya yatırdığı, bunlar arasında İsrail'in geçici olarak sınır kapısını denetlemesi ya da Hamas'la bağlantısı olmayan Filistinli bir tarafça denetlenmesi gibi seçenekler olduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca Tel Aviv'in bölgedeki diğer ülkeler veya özel şirketler gibi farklı taraflar aracılığıyla sınır kapısında denetimi sağlamasının da masada olduğu ifade edildi.
Savaş sonrası Refah Sınır Kapısı'nı kimin yöneteceği meselesinin, çok önemli bir konu olduğu ve bunun yarın Mini Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılacağı belirtildi.
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