CANLI | ABD ve İsrail'den İran'a saldırı! Hamaney öldürüldü: 40 gün yas ilan edildi
ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırı başlatırken Tahran yönetimi "Hayber'in Fethi" adıyla misilleme operasyonları gerçekleştirdi. İran, hava sahasını uçuşlara kapatırken, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump İran Dini lideri Hamaney'in öldüğünü iddia edildi. İran medyası tarafından Hamaney'in ölümü doğrulandırken ülkede 40 günlük resmi yas ilan edildi.
ABD ve İsrail, İran'a yönelik aylardır sürdürdüğü savaş tehdidini resmen başlattı. Tahran'da 28 Şubat sabahı patlamalar meydana gelirken, İran ise "Hayber'in Fethi" operasyonunu başlatarak ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini vurdu.
İŞTE ABD - İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN’DA ÜST DÜZEY KAYIPLAR
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şemhani ve Pakpur'un öldüğü ifade edildi. İran devlet televizyonu da kısa bir süre önce, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI, İSRAİL VE ABD'YE MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATACAĞINI DUYURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.
Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İSRAİL ORDUSU, İRAN'A YENİ SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU
İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin ülkenin batı ve orta kesimlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 30 askeri hedefin vurulduğu iddia edildi. Vurulan yerler arasında füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri karargahların bulunduğu ileri sürüldü. Ordu, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
İRAN: HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ CEZASIZ KALMAYACAK
Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.
Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.
İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.
İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.