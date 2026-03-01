CANLI YAYIN

CANLI | ABD ve İsrail'den İran'a saldırı! Hamaney öldürüldü: 40 gün yas ilan edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırı başlatırken Tahran yönetimi "Hayber'in Fethi" adıyla misilleme operasyonları gerçekleştirdi. İran, hava sahasını uçuşlara kapatırken, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump İran Dini lideri Hamaney'in öldüğünü iddia edildi. İran medyası tarafından Hamaney'in ölümü doğrulandırken ülkede 40 günlük resmi yas ilan edildi.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik aylardır sürdürdüğü savaş tehdidini resmen başlattı. Tahran'da 28 Şubat sabahı patlamalar meydana gelirken, İran ise "Hayber'in Fethi" operasyonunu başlatarak ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini vurdu.

İŞTE ABD - İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

07:08

İRAN’DA ÜST DÜZEY KAYIPLAR

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şemhani ve Pakpur'un öldüğü ifade edildi. İran devlet televizyonu da kısa bir süre önce, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI, İSRAİL VE ABD'YE MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATACAĞINI DUYURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

07:07

İSRAİL ORDUSU, İRAN'A YENİ SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin ülkenin batı ve orta kesimlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 30 askeri hedefin vurulduğu iddia edildi. Vurulan yerler arasında füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri karargahların bulunduğu ileri sürüldü. Ordu, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

06:36

İRAN: HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ CEZASIZ KALMAYACAK

İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.

Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.
05:22

İRAN'DAN İNTİKAM SALDIRISI

İran tarafından yapılan açıklamada, Ayetulluh Ali Hamaney'in ölümünün ardından intikam saldırılarının başlayacağı belitilerek "En yoğun operasyon birkaç dakikaya başlayacak." ifadeleri yer aldı. 

HİZBULLAH'TAN SAVAŞA KATILMA KARARI

Hizbullah, Hamaney'in ölümünün ardından İsrail ve ABD'ye karşı savaşa katılacağını açıkladı. 

05:02

DEVRİM MUHAFIZLARI: BÜYÜK LİDERİN KATİLLERİ CEZASIZ KALMAYACAK

İran Devrim Muhafızları, Hamaney'in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada; "Ramazan ayında saygın bir şekilde şehit olan Ayetullah Hameney'in şehitliği için taziyelerimizi sunuyoruz. Bu şehitlik, ulusumuzu daha da kararlı kılacak. Büyük liderin katilleri cezasız kalmayacak ve ciddi bir ceza ile karşılaşacak." ifadeleri yer aldı. 

 

04:30

İRAN MEDYASI: HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürüldüğü bildirdi.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ BÖYLE DUYURULDU

Yapılan açıklamada "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı. Hamaney'in cumartesi günü sabah saatlerinde çalışma ofisinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İRAN'DA 40 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük resmi yas ilan edildi. 

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

 

04:18

İRAN CIA'İN DUBAİ'DEKİ MERKEZİNİ VURDU

İran CIA'in Dubai'deki merkezini vurdu. Binada yangın çıkarken o anlar kameraya yansıdı. 

İRAN CIA'İN DUBAİ'DEKİ BİNASINI VURDU
03:47

ZAYED HAVALİMANINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Zayed Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen "olayda" 1 Asya uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abu Dabi Hükümetine bağlı Havalimanları Şirketi tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, havalimanında yaşanan olayda 1 Asyalı vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın niteliğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Olayın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın BAE'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

03:34

İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI

Katil İsrail ordusu, İran'a ek bir saldırı dalgası başlatıldığı bildirildi. 
 

03:25

HAMANEY'İN AİLESİNDEN 4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran medyasında yer alan habere göre İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, gelini, damadı ve torununun İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi. 
03:17

BAE: 137 BALİSTİK FÜZE VE 209 İHA'YA MÜDAHALE EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın ABD-İsrail'in ortak saldırısına misilleme olarak düzenlediği saldırılarda 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "BAE Hava Kuvvetleri, İran saldırılarının başlangıcından bu yana fırlatılan 137 balistik füze ve 209 İHA'yı başarılı bir şekilde engelledi." ifadesi kullanıldı.

Hava savunma sistemlerinin "yüksek hazırlık seviyesinin ve çeşitli tehditlerle başa çıkma kabiliyetine" dikkat çekilen açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana İran'dan fırlatılan 137 balistik füzenin 132'sinin imha edildiği, 5'inin de denize düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, İran'dan gönderilen 209 İHA'dan 195'inin engellendiği, 14'ünün ise maddi hasara yol açtığı kaydedilerek, füze ve İHA'ların engellenmesi sırasında ülkenin çeşitli bölgelerine şarapnellerin düştüğü, sivil noktalara isabet ettiği ve küçük çaplı hasara yol açtığı ifade edildi.

İran saldırılarının en sert şekilde kınandığı açıklamada, saldırıların "tehlikeli bir tırmanış ve sivillerin güvenliğini tehdit eden, istikrarı baltalayan korkakça bir eylem olduğu" belirtildi.

Saldırıların, BAE'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, BAE'nin saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğuna dikkati çekildi.

03:02

ÜRDÜN: 73 CİSİM VE FÜZE PARÇASI TESPİT EDİLDİ

Ürdün İçişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail ve ABD saldırılarına karşılık vermesi sırasında ülke genelinde 73 düşen cisim ve füze parçası olayı kaydedildiğini, olaylarda yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ve polis ekiplerinin dün sabahtan bu yana 73 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Olayların Amman, Zarka, Madaba, Batı Balka, Ceaş, İrbid, Akabe ve Orta Badiye bölgelerinde meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, düşen cisim ve şarapnel parçalarının can kaybına yol açmadığı, yalnızca maddi hasara neden olduğu kaydedildi.

Müdürlük, halkı resmi makamların yayımladığı talimatlara uymaya ve herhangi bir şüpheli cismi bildirmek için acil çağrı numarasını aramaya çağırdı.

Şüpheli nesnelere hiçbir koşulda yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Ürdün ordusu, dün, ülkeyi hedef aldığını iddia ettiği 49 insansız hava aracı ve balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

02:52

İRAN FÜZELERİ İSRAİL SEMALARINDA

İran, İsrail'e saldırı dalgası başlattı. İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.

İç Cephe Komutanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci bir emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzey, orta kesimleri ile Kudüs kentinde sirenlerin çaldığını yazdı.

İran'ın cumartesi gece saatlerinde yaptığı misilleme saldırısında büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu aktarmıştı.

02:38

ABD'NİN KATAR ÜSSÜNÜN VURULMA ANI

İran tarafından devam eden misilleme saldırıları kapsamında ABD'deki Katar askeri üssü hedef alındı. Üssün vurulma anı ise ortaya çıktı. 

ABD'NİN KATAR ÜSSÜ VURULDU: O ANLAR ORTAYA ÇIKTI
02:20

DUBAİ'NİN SİMGESİNE İHA SALDIRISI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ülkenin simge yapılarından Burj Al Arab'ın dış cephesinde yangın çıktığını açıkladı. 

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai makamlarının bir İHA'yı etkisiz hale getirdiği, araçtan düşen parçaların otelin dış cephesinde küçük çaplı yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın BAE'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

BAE, dün erken saatlerde ülkenin çeşitli bölgelerinin, özellikle başkent Abu Dabi'nin İran saldırılarına hedef olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 
 

02:14

KATAR: 8 KİŞİ YARALANDI

Katar Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatıldığı belirtilen 65 balistik füze ve 12 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini ve tehditlerin büyük bölümünün engellendiğini bildirdi.

Saldırıların yoğunluğu ve farklı yönlerden gerçekleşmesine rağmen hava savunma sistemlerinin yüksek etkinlik gösterdiğini belirten bakanlık, iki balistik füzenin ABD'ye ait El-Udeyd askeri üssüne isabet ettiğini, bir İHA'nın ise erken uyarı radarlarından birini hedef aldığını açıkladı.

Yetkililer, can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı, ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayan yabancılar ve ziyaretçilere çağrıda bulunarak, sakin olunması, güvenlik makamlarınca yayımlanan talimatlara uyulması ve asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı ise şarapnel düşmesine ilişkin 114 ihbar aldıklarını ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığından yetkililer, kamu düzeni ve kritik tesislerin korunmasına yönelik tedbirlerin sürdüğünü, vatandaşların yalnızca resmi makamların bilgilendirmelerini dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın saldırısını, Katar'ın ulusal egemenliğine açık bir ihlal, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan saldırı olarak niteledi.

Açıklamada, saldırıların, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğu belirtildi.

Katar'ın diyalog çağrısı yapan ilk ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, Katar topraklarının birçok kez hedef alınmasının "iyi komşuluk" ilkeleriyle bağdaşmadığı ve hiçbir gerekçe veya mazeretin de kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca, yeniden hedef alınmanın iki ülke ilişkilerinin üzerine kurulduğu anlayış temelini zedelediğini belirterek, saldırıyı güçlü şekilde kınadı. 

02:12

ABD: İLK 12 SAATTE 900 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

ABD merkezli Fox News, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'a yönelik operasyonunda ilk 12 saatte yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Adı açıklanmayan yetkiliye göre, saldırılar kara, hava ve denizden gerçekleştirildi ve insansız hava araçları da kullanıldı. Tüm bu süreçte yüzlerce İran balistik füzesine karşı da savunma yapıldı.

Haberde İran'ın ilk 12 saatte yaklaşık 300 füze fırlattığı belirtilirken, İran'ın yaklaşık 2 bin uzun menzilli ve 2 bin kısa menzilli füzesinin bulunduğu aktarıldı. Adı açıklanmayan yetkili, İran'ın ABD Donanması'nın Bayren'deki 5. Filo karargahını hedef alan saldırılarının aslında "boş depolara" gerçekleştirildiğini ve hiçbir karşı saldırının Destansı Öfke Operasyonu'nun hedeflerini etkilemediğini ifade etti.

Operasyonun amacının İran'ın artık komşularını saldırma kabiliyetini kaybetmesini sağlamak olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, "Ne dron ne füze, ne de deniz gücü" dedi. ABD'nin İran'ın yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarını nerede bulundurduğunu bildiğini ifade eden ABD'li yetkili, ancak bunlara ulaşmanın zor olduğunu sözlerine ekledi. ABD'li yetkili, operasyonun birkaç hafta sürebileceğini dile getirdi.

02:05

BM İRAN TEMSİLCİSİ: ABD-İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEMEKTEDİR

Birleşmiş Milletler İran Temsilcisi İravani, BM'de İran için düzenlenen olağanüstü toplantıda konuştu. 

İRAVANİ: ABD-İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEMEKTEDİR
 

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD ve İsrail'in sadece İran'a karşı değil, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk düzenine karşı bir savaş açtığını belirtti.

İravani, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Başta Rusya ve Çin olmak üzere İran'a yönelik hukuka aykırı saldırıları kınayan konsey üyelerine teşekkür eden İravani, ABD ve İsrail'in saldırganlığını destekleyen diğer konsey üyelerinin de BM Şartı'na göre açık şekilde çifte standart uyguladığını belirtti.

"SALDIRGANLIK EYLEMİ DEĞİL SAVAŞ SUÇUDUR"

İravani, İran'da saldırılar sonucunda ölen masum sivillerin sayısının artmaya devam ettiğine işaret ederek, "Bu sadece bir saldırganlık eylemi değil, aynı zamanda bir savaş suçu ve insanlığa karşı bir suçtur." dedi.

ABD'nin konseyde gerçekleri çarpıtarak İsrail ile birlikte saldırganlığını haklı çıkarmaya çalıştığını ifade eden İravani, ABD'nin öne sürdüğü gerekçelerin yasa dışı ve hukuka aykırı olduğunu savundu.

İravani, "Ülkeme karşı yaşananlar açık bir saldırganlık eylemidir. Bugün açılan savaş sadece İran'a karşı bir savaş değil, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk düzenine karşı bir savaştır." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in basit ve inkar edilemez şekilde uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiğini vurgulayan İravani, bu saldırganlık eylemi devam ettiği sürece, İran’ın kendini savunma hakkını kullanarak karşılık vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

 

01:52

İRAN'DAN "HAMANEY ÖLDÜ" İDDİALARINA YALANLAMA

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Dini liderin sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir" dedi.

"SAĞLIK DURUMU TAMAMEN İYİ"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kevseri yaptığı açıklamada, "Güvenilir bilgilere göre dini liderin sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir. Halk, yalancı medya organlarının ortaya attığı söylentilere itibar etmemelidir. Terör girişimlerinde başarısız oldukları ve hedeflerine ulaşamadıkları için bu tür söylentileri yaymaya çalışıyorlar. Ancak bilsinler ki bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar" ifadelerini kullandı.


TRUMP’TAN "HAMANEY ÖLDÜ" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney’in hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu yalnızca İran halkı için değil, aynı zamanda Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen ya da ağır şekilde sakat bırakılan, ABD’liler ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalettir" ifadelerini kullanmıştı.

00:52

HAMANEY'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Haydar'ın, İmam Ali'nin yüce adıyla ona selam olsun. O olmadan ne gökler ne de yer vardır. O olmadan Zeynep gibi bir sevgi yoktur." ifadeleri yer aldı. 
00:40

TRUMP: HAMANEY ÖLDÜ 

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in durumuna ilişkin, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

İran halkına da seslenen ABD Başkanı, "Bu, İran halkının ülkesini geri alması için tek ve en büyük şanstır." yorumunda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun "artık savaşmak istemediğini" savunan Trump, "Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama sonra onları sadece ölüm bekliyor." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca, ABD ile İsrail'in saldırılarının bir süre daha sürebileceğini kaydederek, saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceğini belirtti.

00:22

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: HAVA SAHASINDA ÇEŞİTLİ KISITLAMALAR UYGULANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İran’da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ve diğer ülkelerin hava trafikleri hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yaplan açıklamada Orta Doğu'daki mevcut durum paylaşılırken çeşitli kısıtlamanın devam ettiği vurgulandı. 

HAVA SAHASI DURUMU

- İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanmaktadır.

- Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmemektedir.

- Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) hava yolu düzenlemeleri uygulanmaktadır.

HAVALİMANI KISITLAMALARI (NOTAM)

- İsrail’de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet vermektedir. Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları kapalıdır.

- Suriye’de Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarında operasyonel durum yayımlanan NOTAM’lar kapsamında değişkenlik göstermektedir.

HAVA TRAFİK AKIŞI

- Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan – Mısır – Türkiye – GKRY hattı üzerinden,

- Kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır.

- Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

- 28 Şubat 2026 tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9’u İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmiştir.

İran Hava Sahasından Etkilenen Türk Tescilli Hava Araçları;

- Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır.

- Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

23:59

BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ 

Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Bölgedeki tansiyonu düşürmeye yönelik hamlelerin ve karşılıklı saldırıların ele alındığı görüşme, küresel kamuoyu tarafından "tansiyonu düşürecek kritik temas" olarak nitelendirildi. İki liderin görüşmesinin detayları merakla beklenirken, bölgedeki belirsizlik etkisini sürdürüyor. 


İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ile güncel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı. 

23:59

HAMANEY'İN CENAZESİNE AİT FOTOĞRAFLARIN NETANYAHU'YA GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savunmuştu.

İsrail basını, Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğunu ileri sürmüştü.