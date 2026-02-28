CANLI YAYIN

ABD ve İsrail'den İran'a saldırı! Orta Doğu'da topyekün savaş sesleri: Trump'tan "Hamaney öldü" iddiası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD ve İsrail'den İran'a saldırı! Orta Doğu'da topyekün savaş sesleri: Trump'tan "Hamaney öldü" iddiası

ABD ve İsrail, İran'ı yönelik saldırı başlatırken İsrail'in duyurduğu önleyici saldırının ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı. İran'ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyulurken hava sahası uçuşlara kapatıldı. İran sonrasında misilleme saldırıları gerçekleştirirken Tel Aviv'i vurmaya başlarken Kuveyt Havalimanı'nı da vurdu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü iddia etti.

ABD-İsrail-İran savaşı resmen başladı. ABD ve İsrail Tahran'ı bomba yağmuruna tutarken, İran ise ABD'nin Orta Doğu'da bulunan üslerini vurdu.

28 ŞUBAT - 1 MART 2026 TARİHLERİNDE ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARINDA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

02:52

İRAN FÜZELERİ İSRAİL SEMALARINDA

İran, İsrail'e saldırı dalgası başlattı. Tel Aviv'e çok sayıda füze atışı gerçekleşirken birçok noktada sirenler çaldı. 
02:38

ABD'NİN KATAR ÜSSÜNÜN VURULMA ANI

İran tarafından devam eden misilleme saldırıları kapsamında ABD'deki Katar askeri üssü hedef alındı. Üssün vurulma anı ise ortaya çıktı. 
02:18

ABD VE İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI ORTA DOĞU'DA

İsrail ve ABD savaş uçakları Suriye ve Irak semalarında görüldü.
02:14

KATAR: 8 KİŞİ YARALANDI

Katar Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatıldığı belirtilen 65 balistik füze ve 12 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini ve tehditlerin büyük bölümünün engellendiğini bildirdi.

Saldırıların yoğunluğu ve farklı yönlerden gerçekleşmesine rağmen hava savunma sistemlerinin yüksek etkinlik gösterdiğini belirten bakanlık, iki balistik füzenin ABD'ye ait El-Udeyd askeri üssüne isabet ettiğini, bir İHA'nın ise erken uyarı radarlarından birini hedef aldığını açıkladı.

Yetkililer, can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı, ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayan yabancılar ve ziyaretçilere çağrıda bulunarak, sakin olunması, güvenlik makamlarınca yayımlanan talimatlara uyulması ve asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı ise şarapnel düşmesine ilişkin 114 ihbar aldıklarını ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığından yetkililer, kamu düzeni ve kritik tesislerin korunmasına yönelik tedbirlerin sürdüğünü, vatandaşların yalnızca resmi makamların bilgilendirmelerini dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın saldırısını, Katar'ın ulusal egemenliğine açık bir ihlal, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan saldırı olarak niteledi.

Açıklamada, saldırıların, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğu belirtildi.

Katar'ın diyalog çağrısı yapan ilk ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, Katar topraklarının birçok kez hedef alınmasının "iyi komşuluk" ilkeleriyle bağdaşmadığı ve hiçbir gerekçe veya mazeretin de kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca, yeniden hedef alınmanın iki ülke ilişkilerinin üzerine kurulduğu anlayış temelini zedelediğini belirterek, saldırıyı güçlü şekilde kınadı. 

02:12

ABD: İLK 12 SAATTE 900 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

ABD merkezli Fox News, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'a yönelik operasyonunda ilk 12 saatte yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Adı açıklanmayan yetkiliye göre, saldırılar kara, hava ve denizden gerçekleştirildi ve insansız hava araçları da kullanıldı. Tüm bu süreçte yüzlerce İran balistik füzesine karşı da savunma yapıldı.

Haberde İran'ın ilk 12 saatte yaklaşık 300 füze fırlattığı belirtilirken, İran'ın yaklaşık 2 bin uzun menzilli ve 2 bin kısa menzilli füzesinin bulunduğu aktarıldı. Adı açıklanmayan yetkili, İran'ın ABD Donanması'nın Bayren'deki 5. Filo karargahını hedef alan saldırılarının aslında "boş depolara" gerçekleştirildiğini ve hiçbir karşı saldırının Destansı Öfke Operasyonu'nun hedeflerini etkilemediğini ifade etti.

Operasyonun amacının İran'ın artık komşularını saldırma kabiliyetini kaybetmesini sağlamak olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, "Ne dron ne füze, ne de deniz gücü" dedi. ABD'nin İran'ın yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarını nerede bulundurduğunu bildiğini ifade eden ABD'li yetkili, ancak bunlara ulaşmanın zor olduğunu sözlerine ekledi. ABD'li yetkili, operasyonun birkaç hafta sürebileceğini dile getirdi.

02:10

İRAN ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI

İran'dan yapılan açıklamaya göre ABD ve İsrail'in saldırılarında 201 kişinin öldüğü, 747 İranlı'nın ise yaralandığı bildirildi. 
02:06

BM İRAN TEMSİLCİSİ: ABD-İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEMEKTEDİR

Birleşmiş Milletler İran Temsilcisi İravani, BM'de İran için düzenlenen olağanüstü toplantıda konuştu. 

İRAVANİ: ABD-İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEMEKTEDİR

Birleşmiş Milletler İran Temsilcisi Amir Said İravani "BM anlaşmasına tamamen karşı gelmektedir ve kategorisel şekilde reddimizi belirtmek isteriz. BAE, Bahreyn, İran'ın barışçıl nükleer programına olan saldırılarını reddediyoruz. ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu bu agresyonu kabul etmişlerdir. Politikalarını sürekli bir şekilde yasa dışı güç olarak göstermişlerdir. Gerçek oldukça açık ve reddedilemez. İran'a karşı yapılan ABD ve terör devleti İsrail'in yaptığı açıkça uluslararası kanunu çiğnemektir. Herhangi bir nedeni ve niçini bu suçun halini kanıtlayamaz. ABD-İsrail saldırganlığı, BM tüzüğüne, uluslararası hukuka ve küresel düzenin geleceğine karşı bir savaştır. ABD'nin İran'ı taleplerine boyun eğdirmeye zorlamak için gördüğü rüya asla gerçekleşmeyecek. " dedi. 

01:52

İRAN'DAN "HAMANEY ÖLDÜ" İDDİALARINA YALANLAMA

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Dini liderin sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir" dedi.

"SAĞLIK DURUMU TAMAMEN İYİ"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kevseri yaptığı açıklamada, "Güvenilir bilgilere göre dini liderin sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir. Halk, yalancı medya organlarının ortaya attığı söylentilere itibar etmemelidir. Terör girişimlerinde başarısız oldukları ve hedeflerine ulaşamadıkları için bu tür söylentileri yaymaya çalışıyorlar. Ancak bilsinler ki bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar" ifadelerini kullandı.



TRUMP’TAN "HAMANEY ÖLDÜ" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney’in hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu yalnızca İran halkı için değil, aynı zamanda Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen ya da ağır şekilde sakat bırakılan, ABD’liler ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalettir" ifadelerini kullanmıştı.

00:56

İSRAİL: 21 YARALI VAR

ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bir füze Tel Aviv'e isabet etti.

Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran’ın balistik füze saldırısında en az bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ağır yaralanan 40'lı yaşlarındaki kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, acil yardım ekiplerinin olay yerinde başka bir yaralı olup olmadığını araştırmaya devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, patlama nedeniyle bazı kişilerin çeşitli derecelerde yaralandığı ifade edildi.

21 YARALI 

İran tarafından Tel Aviv'e düzenlenen hava saldırısında 21 kişi yaralandı. 

00:52

HAMANEY'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Haydar'ın, İmam Ali'nin yüce adıyla ona selam olsun. O olmadan ne gökler ne de yer vardır. O olmadan Zeynep gibi bir sevgi yoktur." ifadeleri yer aldı. 
00:40

TRUMP: HAMANEY ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in durumuna ilişkin, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

İran halkına da seslenen ABD Başkanı, "Bu, İran halkının ülkesini geri alması için tek ve en büyük şanstır." yorumunda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun "artık savaşmak istemediğini" savunan Trump, "Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama sonra onları sadece ölüm bekliyor." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca, ABD ile İsrail'in saldırılarının bir süre daha sürebileceğini kaydederek, saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceğini belirtti.

00:32

227 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'ı vurmasının ardından İran misillemeyle cevap verirken Hürmüz Boğazı'nı ve hava sahasını kapattı. Artan gerilimle birlikte Türkiye'den 2 gün içinde bölgeye uçacak ve bölgeden Türkiye'ye yapılacak 227 uçuş iptal edildi.

ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran'a hava saldırısının ardından İran, İsrail'e ve bölgede bulunan ABD üslerine misillemede bulunmaya başladı. İran, hava sahasını kapattı. Güvenlik riski gerekçesiyle yapılmayan ve iptal olan uçuşlar İstanbul Havalimanı içerisinde bulunan ekranlara yansıtıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e tüm uçuşların 2 Mart'a kadar iptal edildiğini, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin ise günlük olarak durdurulduğunu açıkladı.

2 GÜNDE 227 UÇUŞ İPTAL OLDU

28 Şubat tarihinde 60 gidiş 61 geliş olmak üzere 121 uçuş iptal edilirken, 1 Mart tarihinde ise 57 gidiş 49 geliş toplamda 106 uçuşun iptal edildiği öğrenildi. İran, Irak, Ürdün, Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt, Umman'a 2 gün içinde toplam 227 uçuşun iptal olduğu belirtildi. 

00:22

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: HAVA SAHASINDA ÇEŞİTLİ KISITLAMALAR UYGULANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İran’da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ve diğer ülkelerin hava trafikleri hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yaplan açıklamada Orta Doğu'daki mevcut durum paylaşılırken çeşitli kısıtlamanın devam ettiği vurgulandı. 

HAVA SAHASI DURUMU

- İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanmaktadır.

- Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmemektedir.

- Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) hava yolu düzenlemeleri uygulanmaktadır.

HAVALİMANI KISITLAMALARI (NOTAM)

- İsrail’de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet vermektedir. Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları kapalıdır.

- Suriye’de Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarında operasyonel durum yayımlanan NOTAM’lar kapsamında değişkenlik göstermektedir.

HAVA TRAFİK AKIŞI

- Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan – Mısır – Türkiye – GKRY hattı üzerinden,

- Kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır.

- Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

- 28 Şubat 2026 tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9’u İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmiştir.

İran Hava Sahasından Etkilenen Türk Tescilli Hava Araçları;

- Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır.

- Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

00:11

GUTERRES: TARAFLARI ANLAŞMAYA DAVET EDİYORUM

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İran'a yönelik saldırı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı. Guterres açıklamasında; "Yapılan saldırılar içerisinde çok sayıda ölünün olduğu belirtildi. Bölgedeki çok sayıda yere saldırı yapıldı. Saldırılar tamamıyla İsrail ve ABD tarafından yapıldığı ortaya çıktı. İran'da birçok yere saldırı düzenledi. Bölgenin hızlı bir şekilde sakinleşmeye ihtiyacı var. Bütün tarafların anlaşma masasına dönmelerini davet ediyorum. " dedi. 
23:58

BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan yepılan yeni açıklamada ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan telefonda görüştü
23:55

"HAMANEY VE PEZEŞKİYAN GÜVENDE"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.

Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.

Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in saldırılarda öldüğüne dair çok sayıda işaret olduğunu iddia etmişti. 

23:49

DOHA'NIN VURULDUĞU O GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

İran’ın Katar’a düzenlediği saldırının anları, A Haber farkıyla AA Doha muhabiri Ali Altunkaya’nın aktardığı görüntülerle ekranlara yansıdı.

İRAN'DAN KATAR'A HAVA SALDIRISI

 

 

23:24

TRUMP İRAN'A SALDIRIYI BÖYLE İZLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yapılan saldırıyı takip ettiği görüntüler yayınlandı.

"HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜNE İNANIYORUZ"

Trump, yaptığı açıklamada, "Son dönemde birçok İranlı liderin hayatını kaybettiğini gözlemledik. İran'ın yeni liderliği ve önümüzdeki süreçte görev alacak yeni lider hakkında çok iyi bir fikrimiz var. Hamaney'in öldüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Ahaber
23:10

HAMANEY'İN CENAZESİNE AİT FOTOĞRAFLARIN NETANYAHU'YA GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savunmuştu.

İsrail basını, Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğunu ileri sürmüştü.

 

23:04

"DÜŞMAN PSİKOLOJİK SAVAŞA BAŞVURMUŞTUR"

Hamaney’in Ofisi, "Amerikan-Siyonist düşmanın silahlı kuvvetlerin yiğitlerinden ağır darbeler aldığı bir dönemde, düşman psikolojik savaşa başvurmuştur. Düşmanın psikolojik savaşına karşı hepimiz uyanık olmalıyız. " ifadelerine yer verdi. 

 

 

22:44

İSRAİLLİ YETKİLİ REUTERS’A: HAMANEY ÖLDÜ CESEDİ BULUNDU

Üst düzey İsrailli yetkili Reuters'a: “Hamaney’in cansız bedeni, sarayının yıkıntıları arasından çıkarıldı" dedi. 

İran kaynakları bu iddiayı doğrulamadı.

22:36

"HAMANEY’İN DAMADI VE GELİNİ ÖLDÜ" İDDİASI! İRAN MEDYASI KISA SÜREDE HABERLERİ KALDIRDI

"HAMANEY’İN DAMADI VE GELİNİ ÖLDÜ" İDDİASI

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ’ın aktardığı bilgiye göre, İran’da bazı medya organlarında Hamaney’in damadı ve gelininin öldüğüne dair haberler yayımlandı. Ancak söz konusu haberler kısa süre içinde kaldırıldı. İran medyasındaki bu çelişkili gelişmeler, ülkede spekülasyon ve belirsizliği artırırken, resmi makamlar tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

 

 

22:10

KUVEYT: SALDIRIDA 12 KİŞİ YARALANDI

Kuveyt, İran'ın ülkeye düzenlediği saldırılar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sened, şu ana kadar saldırılarda 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sened, bir kişinin yoğun bakımda ve yakın takip altında olduğunu, diğer yaralıların da tıbbi müşahedelerinin devam ettiğini aktardı.

İran'ın saldırı düzenlediği yerler arasında Kuveyt Uluslararası Havalimanı da yer almıştı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda havalimanı çalışanlarından yaralananlar olduğu belirtilmişti. 

22:04

KATİL İSRAİL REFAH KAPISINI KAPATTI

İsrail ordusu, İran misillemesini gerekçe göstererek, sınırlı geçişlere açık olan Refah Sınır Kapısı dahil, Gazze’ye açılan tüm kapıları kapattı