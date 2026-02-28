ABD ve İsrail'den İran'a saldırı! Orta Doğu'da topyekün savaş sesleri: Trump'tan "Hamaney öldü" iddiası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İran’da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ve diğer ülkelerin hava trafikleri hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yaplan açıklamada Orta Doğu'daki mevcut durum paylaşılırken çeşitli kısıtlamanın devam ettiği vurgulandı.
HAVA SAHASI DURUMU
- İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanmaktadır.
- Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmemektedir.
- Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) hava yolu düzenlemeleri uygulanmaktadır.
HAVALİMANI KISITLAMALARI (NOTAM)
- İsrail’de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet vermektedir. Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları kapalıdır.
- Suriye’de Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarında operasyonel durum yayımlanan NOTAM’lar kapsamında değişkenlik göstermektedir.
HAVA TRAFİK AKIŞI
- Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan – Mısır – Türkiye – GKRY hattı üzerinden,
- Kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır.
- Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.
- 28 Şubat 2026 tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9’u İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmiştir.
İran Hava Sahasından Etkilenen Türk Tescilli Hava Araçları;
- Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır.
- Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır.
Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.