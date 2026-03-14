CANLI| 16 gündür bitmeyen savaş ateşi! Türkiye üzerinden NATO'yu savaşa çekme planı! Terör devletinden "Sahte bayrak" operasyonu mu?

Orta Doğu’da yükselen gerilim, bölgesel askeri dengeleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre İran’ın yarım asırdır hazırlık yaptığı savunma doktrini, Basra Körfezi’nde olası bir kara ve deniz harekâtını son derece zorlaştırabilir. Deniz tabanına gizlenmiş rampalı mayınlardan, 52 dereceyi bulan kavurucu sıcaklığa ve okyanus aşırı mesafelere kadar birçok faktörün ABD’nin askeri planlarını sekteye uğratabileceği değerlendiriliyor.

DENİZ TABANINDAKİ GİZLİ TEHLİKE: RAMPALI MAYINLAR

İran’ın bölgedeki askeri doktrininin yalnızca klasik savaş gemilerinden ibaret olmadığını vurgulayan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, “İran’ın sadece savaş gemilerinden oluşan bir donanma gücü yok; patlayıcı yüklü sürat botları ve deniz tabanına, kumluk alanlara yerleştirildiği değerlendirilen rampalı mayın sistemleri de var. Bu rampalar hedefi algıladığı anda otomatik olarak açılarak gemileri alt kısmından vurabilecek şekilde tasarlanmış olabilir” ifadelerini kullandı.

Sohtaoğlu ayrıca, “İran yaklaşık 50 yıldır böyle bir savaşa hazırlanıyor. Bu geçiş hatlarının kontrolünü kaybetmemek üzerine kurulu ciddi bir füze savunma ve deniz doktrini bulunuyor” sözleriyle Tahran’ın savunma stratejisinin derinliğine dikkat çekti.

JAPONYA’DAN KÖRFEZ’E 26 GÜNLÜK KRİTİK SEVKİYAT

Bölgede olası bir kara operasyonunun lojistik açıdan da ciddi zorluklar barındırdığına dikkat çeken Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, “Burada konuşulan 5 bin kişilik bir deniz piyadesi birliği var ve bu birliklerin Japonya’da bulunduğu ifade ediliyor. Japonya ile bu bölge arasındaki mesafe yaklaşık 6500 mil. Bir gemi grubunun ortalama hızla hiç durmadan bölgeye gelmesi yaklaşık 26 gün sürüyor; yani böyle bir operasyonun kısa sürede gerçekleşmesi oldukça zor” ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİK DUVAR: ŞAMAL RÜZGARLARI VE KAVURUCU SICAK

Bölgedeki meteorolojik şartların da askeri operasyonları zorlaştırabileceğini belirten Sohtaoğlu, “Bu bölgede etkili olan şamal rüzgarları ciddi kum ve toz fırtınalarına yol açıyor. Görüş mesafesi ciddi şekilde düşüyor ve bu durum askeri operasyonları zorlaştırıyor. Nisan ayından önce bu hava şartlarında büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirmek oldukça güç görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sohtaoğlu ayrıca bölgede sıcaklıkların 50 dereceyi aşabildiğini belirterek bunun da askerî hareket kabiliyeti üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğini ifade etti.

HARK ADASI: DOĞAL BİR KALE VE “MAHKUM ARAZİ”

Hark Adası’nın coğrafi yapısının çıkarma operasyonlarını son derece zorlaştırabileceğini vurgulayan Hüseyin Fazla, “Hark Adası’nda sadece çok sınırlı bir bölüm yumuşak kıyıya sahip. Adanın büyük bölümü sarp ve dağlık arazilerden oluşuyor. Bu tür araziler askeri açıdan ‘mahkum arazi’ olarak tanımlanır; yani aşağıdaki birlikler yukarıdaki savunma pozisyonlarına karşı dezavantajlıdır. Bu nedenle böyle bir noktaya çıkarma yapmak oldukça risklidir” ifadelerini kullandı.

USS TRIPOLI VE OSPREY HAREKETLİLİĞİ

ABD’nin bölgedeki yeni nesil amfibi gemilerinin olası bir çıkarma senaryosunu gündeme getirdiğini belirten Mete Sohtaoğlu, “USS Tripoli’nin bölgeye gelmesi bu senaryoları güçlendiriyor. Bu gemi özellikle F-35B savaş uçakları ve Osprey tiltrotor hava araçlarının iniş kalkış yapabilmesi için tasarlanmış bir platform. Bir anlamda Türkiye’nin TCG Anadolu gemisine benzer bir yapıya sahip” ifadelerini kullandı.