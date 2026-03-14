CANLI| 16 gündür bitmeyen savaş ateşi! Türkiye üzerinden NATO'yu savaşa çekme planı! Terör devletinden "Sahte bayrak" operasyonu mu?
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 15. gününde Orta Doğu'da gerilimi daha da tırmandırdı. Karşılıklı saldırılar sürerken İran'dan İsrail ve bölgedeki ABD üslerine misillemeler geldi. Washington ve Tel Aviv'den yeni tehdit açıklamaları yapılırken bölgede tansiyon yükseliyor. Ramazan'ın son Cuma günü Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması da dikkat çekti.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 15. gününde sürerken, Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Tahran yönetimi İsrail ve bölgedeki ABD-İngiliz üslerine misillemelerini sürdürürken, Mücteba Hamaney sonrası Trump-Netanyahu cephesinden tehdit mesajları geliyor. Sıcak gelişmeleri Ekber Karabağ Tahran'dan Emine Kavasoğlu ise Tel Aviv'den A Haber'e aktarırken, İsrail'in bölgedeki asıl planını uzmanlar deşifre ediyor. İşte Orta Doğu'daki kritik gelişmelerin perde arkası...
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN'IN “GÖRÜNMEZ” ORDUSU VE ABD'NİN 26 GÜNLÜK LOJİSTİK ÇIKMAZI
Orta Doğu’da yükselen gerilim, bölgesel askeri dengeleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre İran’ın yarım asırdır hazırlık yaptığı savunma doktrini, Basra Körfezi’nde olası bir kara ve deniz harekâtını son derece zorlaştırabilir. Deniz tabanına gizlenmiş rampalı mayınlardan, 52 dereceyi bulan kavurucu sıcaklığa ve okyanus aşırı mesafelere kadar birçok faktörün ABD’nin askeri planlarını sekteye uğratabileceği değerlendiriliyor.
DENİZ TABANINDAKİ GİZLİ TEHLİKE: RAMPALI MAYINLAR
İran’ın bölgedeki askeri doktrininin yalnızca klasik savaş gemilerinden ibaret olmadığını vurgulayan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, “İran’ın sadece savaş gemilerinden oluşan bir donanma gücü yok; patlayıcı yüklü sürat botları ve deniz tabanına, kumluk alanlara yerleştirildiği değerlendirilen rampalı mayın sistemleri de var. Bu rampalar hedefi algıladığı anda otomatik olarak açılarak gemileri alt kısmından vurabilecek şekilde tasarlanmış olabilir” ifadelerini kullandı.
Sohtaoğlu ayrıca, “İran yaklaşık 50 yıldır böyle bir savaşa hazırlanıyor. Bu geçiş hatlarının kontrolünü kaybetmemek üzerine kurulu ciddi bir füze savunma ve deniz doktrini bulunuyor” sözleriyle Tahran’ın savunma stratejisinin derinliğine dikkat çekti.
JAPONYA’DAN KÖRFEZ’E 26 GÜNLÜK KRİTİK SEVKİYAT
Bölgede olası bir kara operasyonunun lojistik açıdan da ciddi zorluklar barındırdığına dikkat çeken Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, “Burada konuşulan 5 bin kişilik bir deniz piyadesi birliği var ve bu birliklerin Japonya’da bulunduğu ifade ediliyor. Japonya ile bu bölge arasındaki mesafe yaklaşık 6500 mil. Bir gemi grubunun ortalama hızla hiç durmadan bölgeye gelmesi yaklaşık 26 gün sürüyor; yani böyle bir operasyonun kısa sürede gerçekleşmesi oldukça zor” ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİK DUVAR: ŞAMAL RÜZGARLARI VE KAVURUCU SICAK
Bölgedeki meteorolojik şartların da askeri operasyonları zorlaştırabileceğini belirten Sohtaoğlu, “Bu bölgede etkili olan şamal rüzgarları ciddi kum ve toz fırtınalarına yol açıyor. Görüş mesafesi ciddi şekilde düşüyor ve bu durum askeri operasyonları zorlaştırıyor. Nisan ayından önce bu hava şartlarında büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirmek oldukça güç görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Sohtaoğlu ayrıca bölgede sıcaklıkların 50 dereceyi aşabildiğini belirterek bunun da askerî hareket kabiliyeti üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğini ifade etti.
HARK ADASI: DOĞAL BİR KALE VE “MAHKUM ARAZİ”
Hark Adası’nın coğrafi yapısının çıkarma operasyonlarını son derece zorlaştırabileceğini vurgulayan Hüseyin Fazla, “Hark Adası’nda sadece çok sınırlı bir bölüm yumuşak kıyıya sahip. Adanın büyük bölümü sarp ve dağlık arazilerden oluşuyor. Bu tür araziler askeri açıdan ‘mahkum arazi’ olarak tanımlanır; yani aşağıdaki birlikler yukarıdaki savunma pozisyonlarına karşı dezavantajlıdır. Bu nedenle böyle bir noktaya çıkarma yapmak oldukça risklidir” ifadelerini kullandı.
USS TRIPOLI VE OSPREY HAREKETLİLİĞİ
ABD’nin bölgedeki yeni nesil amfibi gemilerinin olası bir çıkarma senaryosunu gündeme getirdiğini belirten Mete Sohtaoğlu, “USS Tripoli’nin bölgeye gelmesi bu senaryoları güçlendiriyor. Bu gemi özellikle F-35B savaş uçakları ve Osprey tiltrotor hava araçlarının iniş kalkış yapabilmesi için tasarlanmış bir platform. Bir anlamda Türkiye’nin TCG Anadolu gemisine benzer bir yapıya sahip” ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TAVAN YAPTI: PETROL KRİZİ DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR!
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı açma hamlesi ve İran’ın misilleme tehditleri küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, bölgedeki 15 günlük kritik sürenin dolduğuna ve enerji sevkiyatındaki aksaklıkların küresel bir durgunluğu tetikleyebileceğine dikkat çekti.
PETROL FİYATLARINDA 200 DOLAR KABUSU
Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın ekonomik yansımalarını değerlendiren Dr. Tolga Sakman, "Enerji uzmanları 15 günlük bir sınırdan bahsediyor, bugün 15. gün ve petrolün yokluğu asıl bundan sonra sistemde hissedilecek" ifadelerini kullandı. Boğazın kapalı kalması durumunda varil fiyatlarının 150 hatta 200 dolara çıkabileceğini belirten Sakman, "Bu durum sadece bölge ülkelerini değil, Japonya, Güney Kore ve Avrupa gibi enerji ithalatçısı ABD müttefiklerini de doğrudan sarsacaktır" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.
TRUMP’TAN ULUSLARARASI GÜVENLİK ÇAĞRISI
Donald Trump’ın bölgedeki stratejisini yorumlayan Sakman, "Trump, konuyu uluslararasılaştırarak İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri bölgeye çekmeye çalışıyor; böylece deniz güvenliğini kolektif bir sorumluluk haline getirmeyi hedefliyor" dedi. Bölgedeki askeri yığınağa da değinen uzman, "5 bin asker ve özel kuvvetlerin bölgeye gönderilmesi, İran’ın boğazdaki baskısını kırmaya yönelik bir hamledir" şeklinde konuştu.
HARK ADASI VE STRATEJİK HEDEFLER
İran’ın petrol ihracatının kalbi olan Hark Adası’nın önemine vurgu yapan Dr. Tolga Sakman, "ABD, İran’ın savunma mekanizmalarını vurdu ancak petrol altyapısına bilerek dokunmadı; çünkü olası bir rejim değişikliğinde gelecek liderin büyük bir ekonomik krizle karşılaşmasını istemiyorlar" ifadelerini kullandı. Sakman, ABD’nin petrol tesislerini hedef almamasının bir diğer nedeninin ise küresel fiyat istikrarını koruma çabası olduğunu belirtti.
BARIŞ UZAK MI?
Bölgedeki çatışma atmosferinin geleceği hakkında iyimser bir tablo çizmek için henüz erken olduğunu söyleyen Sakman, "Şu an barışa giden bir yolda değiliz, her iki taraf da elini artırmaya devam ediyor" dedi. İran’ın "göze göz" stratejisi izlediğini belirten uzman, "İran misilleme konusunda yeminli; petrol tesisleri vurulursa bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacaklarını açıkça söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Savaşın süresine dair de öngörüde bulunan Sakman, "İran’ın stokları ve siyasi durumu bu savaşın Rusya-Ukrayna savaşı kadar uzun sürmesine izin vermeyecektir, ancak birkaç ay daha gerilim sürebilir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
TÜRKİYE ÜZERİNDEN NATO'YU SAVAŞA ÇEKME PLANI! "SAHTE BAYRAK" OPERASYONU MU?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgedeki füze saldırılarına ve tırmanan gerilime ilişkin kritik uyarılarını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, Türkiye'nin sınır hattına düşen füzelerin arkasındaki büyük tehlikeye dikkat çekti.
İsrail ve MOSSAD’ın bir "sahte bayrak" operasyonuyla Türkiye'yi hedef göstererek NATO'yu savaşın içine çekmek isteyebileceğini vurgulayan Günyel, bölgedeki çözümün anahtarının her zamanki gibi Ankara olduğunu belirtti.
"SAHTE BAYRAK" OPERASYONU İLE NATO'YU TAHRİK PLANI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın provokasyon uyarısının altını çizen Dr. Cihan Günyel, "Hakan Fidan Bey bu füze atışlarıyla beraber bir provokasyondan söz ediyor ki bu çok önemli. Özellikle bir 'sahte bayrak' operasyonu olabilir bu. İran’da İsrail, MOSSAD ve onunla iş birliği yapan birçok unsur bulunuyor. Türkiye’yi füzelerle hedefledikten sonra hem Türkiye’nin savaşa dahil olması ama daha önemlisi NATO’nun savaşa çekilmesi isteniyor olabilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu ve topraklarının NATO savunma alanı içerisinde yer aldığını hatırlatan Günyel, bu tür bir provokasyonun tüm ittifak üyelerini savaşa sokma riski taşıyan çok tehlikeli bir oyun olduğunu sözlerine ekledi.
İNCİRLİK ÜSSÜ VE ADANA HEDEFİNDEKİ RİSK
Füzelerin düştüğü bölgelerin stratejik önemine değinen Dr. Cihan Günyel, "Barkoddaki düşen yerler Antep, Hatay ve Adana... Adana’da İncirlik Üssü mevcut. Bu, İran açısından oldukça riskli bir davranış biçimi. Türkiye, Batı ittifakının bir üyesi olduğu halde komşusu İran ile iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye çalışan, tarafsız durabilen bir güç. İran’ın bu provokasyonları engelleyememesi, önümüzdeki süreçte kendisi için büyük bir dezavantaj yaratacaktır" şeklinde konuştu.
"İSRAİL BARIŞ İSTİKRARINDAN RAHATSIZ"
Bölgedeki kaosun asıl kaynağının İsrail’in stratejisi olduğunu belirten Günyel, "İsrail bu kaosu tüm bölgeye yayarak ülkelerin istikrarsızlaşmasını istiyor. Türkiye’nin bölgedeki barış inşasından İsrail çok rahatsız oluyor. Savaşın 15. günündeyiz ve ne Amerika ne de İsrail istediği hedeflere ulaşamadı; çünkü kendi güçleri yetmiyor. Bu yüzden Türkiye ve NATO müttefiklerini bu savaşa dahil etme arayışı içine girebilirler" değerlendirmesinde bulundu.
ÇÖZÜMÜN TEK ADRESİ YİNE TÜRKİYE
Türkiye'nin dış politikadaki özerk ve barış odaklı tutumunun hayati önemde olduğunu vurgulayan Dr. Cihan Günyel, "Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi Türkiye kendi özerk politikalarıyla diplomasisini inşa ediyor. Suriye’de ve Dağlık Karabağ’da sorunların çözümünde nasıl Türkiye yer aldıysa, bugün İran ile yaşanan bu sürecin de ana aktörü ve çözüm mercii Türkiye’dir" ifadelerini kullanarak Türkiye’nin stratejik rolüne dikkat çekti.
