ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu hattında tansiyon giderek yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın mayın temizleme operasyonlarının üç katına çıkarılması talimatı bölgede yeni bir krizin kapısını aralarken, taraflar arasında karşılıklı gemi el koyma hamleleri ile adeta bir "gemi savaşı" yaşanıyor. Öte yandan Trump'ın 'Vur emri verdim' çıkışı Hürmüz'de önümüzdeki günlerde ne yaşanacağına dair soru işareti oluşturuyor. Bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber Muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.

TRUMP'TAN MAYIN TEMİZLEME TALİMATI

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hamlesine dikkat çekerek bölgede yaşanabilecek olası bir çatışma riskini değerlendirdi. Karabağ, "Donald Trump bu boğazda mayın temizleme işlemlerine devam ettiklerini, bunun üç misline çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurdu" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili İran'dan henüz resmi bir açıklama gelmediğini belirten Karabağ, ABD savaş gemilerinin bölgeye gelmesi durumunda Tahran yönetiminin tavrının ne olacağının merak konusu olduğunu vurgulayarak, "Bu bölge kolay bir şekilde İran füzelerinin menzilinde bulunmaktadır. O yüzden Donald Trump'ın bu ifadesi tartışmaya açık bir konu" sözleriyle aktardı.

KARŞILIKLI MİSİLLEME: KÖRFEZ'DE GEMİ SAVAŞLARI

Bölgedeki gerilimin bir diğer ayağını ise deniz ticaret yolları üzerindeki karşılıklı askeri müdahaleler oluşturuyor. Hint Okyanusu'nda İran petrolünü taşıyan bir gemiye Amerikan güçleri tarafından müdahale edildiğini belirten Karabağ, "Amerika Birleşik Devletleri'nin el koyduğu ikinci petrol tankeri, pazar günü de bir ticari gemiye el koymuştu" ifadelerini kullandı. Bu hamleler üzerine İran'ın da boş durmadığını söyleyen Karabağ, "İran da bunlara misilleme olarak dün iki gemiye el koymuştu, onlardan birinin İran-İsrail bağlantılı olduğunu ifade ediyor ve bir diğeri de Yunanistan'a ait bir gemi" sözleriyle aktardı. Karabağ ayrıca ateşkes söylemlerine rağmen bölgede fiili bir gerilimin sürdüğünün altını çizerek, "Ateşkes olsa da hala bu bölgede savaş gemiler üzerinden devam ediyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN GEÇİŞ YAPAN GEMİLERE "VERGİ" ŞARTI

Krizin ekonomik ve stratejik boyutunda ise İran'ın attığı yeni adım dikkat çekiyor. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden vergi almaya başladığını bildiren Karabağ, "Bunu resmen bugün İran Meclis Başkan Yardımcısı da onaylamış oldu ve bu kapsamda ilk paranın Merkez Bankası'nın kasasına aktarıldığını duyurdu" sözleriyle gelişmeyi aktardı. Bu duruma ABD'nin vereceği tepkinin sertleştiğini dile getiren Karabağ, "Amerika Birleşik Devletleri sadece İran limanlarına giden çıkan değil, aynı zamanda İran'a para ödeyen gemilere de işlem yapacağını belirtiyor" ifadelerini kullandı.