CANLI | ABD Başkanı Trump: Donanmaya Hürmüz'de vur emri verdim
ABD ve İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştireceği 2. anlaşma görüşmeleri, başlamadan bitti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını öne sürerek, “ABD Donanması’nın onayı olmadan hiçbir gemi giremez veya çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar burası sıkıca kapatılmıştır. Donanmaya Hürmüz'de vur emri verdim" dedi. Öte yandan İran Hürmüz Boğazı'nda el koyduğu iki gemiye ilişkin görüntüleri yayınladı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, geçici ateşkese rağmen kalıcı barış ihtimali zayıf görünüyor. Taraflar arasında güven krizi derinleşirken, diplomatik süreç henüz somut bir ilerleme sağlayabilmiş değil.
Sürece dair son gelişmeler:
İran cephesi: ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi uzatma yönündeki açıklamasına sert tepki geldi.
ABD cephesi: Trump, yaptığı paylaşımda İran ekonomisinin ciddi bir çöküş içinde olduğunu öne sürerek, ülkenin acil nakit sıkıntısı yaşadığını iddia etti.
İsrail Cephesi: İsrail ordusu, "güney Lübnan'daki mevzilerini korumaya devam ettiğini" duyurarak, bölgeye yönelik yeni bir tahliye uyarısı yayınladı.
İRAN: AMERİKALILAR HÜRMÜZ'E YAKLAŞMAYA CESARET EDEMİYOR
İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemediğini ifade etti.
Ejei, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını vermesinin ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İRAN'DAN 3 GEMİYE YASAL İŞLEM
İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki varlığından övgüyle söz eden Ejei, dün bu stratejik su yolunda ihlal yapan 3 gemiye "yasal işlem" uygulandığını belirtti.
ABD'ye ait Peterson ve Murphy destroyerlerinin 12 Nisan'da Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçme girişiminin Devrim Muhafızları tarafından engellendiğini hatırlatan Ejei, "Amerikalılar Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemiyor. Murphy ve Peterson adlı sözde çok gelişmiş iki muhriplerinin başına neler geldiğini gördüler." ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili, Basra Körfezi'nde yer alan Faror Adası'ndaki deniz mağaralarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürü taktiği kullanan hızlı botlar ve insansız deniz araçlarının ABD gemilerini "sabırsızlıkla beklediğini" ve yoğun savunma baskısıyla "onları etkisiz hale getirmeye hazırlandıkları" tehdidinde bulundu.
"HÜRMÜZ'ÜN TAM KONTROLÜ BİZDE"
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın iç siyasetine ve deniz ablukasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran içinde büyük bir liderlik krizi yaşandığını iddia eden Trump, “İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor! Hiçbir şekilde bilemiyorlar! Savaş alanında ağır bir şekilde kaybeden 'Sertlik Yanlıları' ile aslında hiç de ılımlı olmayan ama saygı kazanan 'Ilımlılar' arasındaki iç çekişme çılgın boyutta!” ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki giriş çıkışların tamamen kendi denetimlerinde olduğunu ileri süren Trump, “Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahibiz. ABD Donanması’nın onayı olmadan hiçbir gemi giremez veya çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar burası sıkıca kapatılmıştır” açıklamasında bulundu.
KÖRFEZ'DE SICAK SAATLER: TRUMP'TAN MAYIN ÇIKIŞI
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu hattında tansiyon giderek yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın mayın temizleme operasyonlarının üç katına çıkarılması talimatı bölgede yeni bir krizin kapısını aralarken, taraflar arasında karşılıklı gemi el koyma hamleleri ile adeta bir "gemi savaşı" yaşanıyor. Öte yandan Trump'ın 'Vur emri verdim' çıkışı Hürmüz'de önümüzdeki günlerde ne yaşanacağına dair soru işareti oluşturuyor. Bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber Muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.
TRUMP'TAN MAYIN TEMİZLEME TALİMATI
A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hamlesine dikkat çekerek bölgede yaşanabilecek olası bir çatışma riskini değerlendirdi. Karabağ, "Donald Trump bu boğazda mayın temizleme işlemlerine devam ettiklerini, bunun üç misline çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurdu" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili İran'dan henüz resmi bir açıklama gelmediğini belirten Karabağ, ABD savaş gemilerinin bölgeye gelmesi durumunda Tahran yönetiminin tavrının ne olacağının merak konusu olduğunu vurgulayarak, "Bu bölge kolay bir şekilde İran füzelerinin menzilinde bulunmaktadır. O yüzden Donald Trump'ın bu ifadesi tartışmaya açık bir konu" sözleriyle aktardı.
KARŞILIKLI MİSİLLEME: KÖRFEZ'DE GEMİ SAVAŞLARI
Bölgedeki gerilimin bir diğer ayağını ise deniz ticaret yolları üzerindeki karşılıklı askeri müdahaleler oluşturuyor. Hint Okyanusu'nda İran petrolünü taşıyan bir gemiye Amerikan güçleri tarafından müdahale edildiğini belirten Karabağ, "Amerika Birleşik Devletleri'nin el koyduğu ikinci petrol tankeri, pazar günü de bir ticari gemiye el koymuştu" ifadelerini kullandı. Bu hamleler üzerine İran'ın da boş durmadığını söyleyen Karabağ, "İran da bunlara misilleme olarak dün iki gemiye el koymuştu, onlardan birinin İran-İsrail bağlantılı olduğunu ifade ediyor ve bir diğeri de Yunanistan'a ait bir gemi" sözleriyle aktardı. Karabağ ayrıca ateşkes söylemlerine rağmen bölgede fiili bir gerilimin sürdüğünün altını çizerek, "Ateşkes olsa da hala bu bölgede savaş gemiler üzerinden devam ediyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN GEÇİŞ YAPAN GEMİLERE "VERGİ" ŞARTI
Krizin ekonomik ve stratejik boyutunda ise İran'ın attığı yeni adım dikkat çekiyor. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden vergi almaya başladığını bildiren Karabağ, "Bunu resmen bugün İran Meclis Başkan Yardımcısı da onaylamış oldu ve bu kapsamda ilk paranın Merkez Bankası'nın kasasına aktarıldığını duyurdu" sözleriyle gelişmeyi aktardı. Bu duruma ABD'nin vereceği tepkinin sertleştiğini dile getiren Karabağ, "Amerika Birleşik Devletleri sadece İran limanlarına giden çıkan değil, aynı zamanda İran'a para ödeyen gemilere de işlem yapacağını belirtiyor" ifadelerini kullandı.