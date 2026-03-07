Orta Doğu'da savaş gerilimi artarken İran'ın misilleme saldırısı olarak Kıbrıs'ın güneyini hedef almasıyla Akdeniz'de hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla, 6 adet F-16 savaş uçağını adaya gönderecek. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türkiye'nin KKTC'ye F-16 göndermesinin nedenlerini ele aldı.

GKRY'DE KİRLİ PLANI

Kıbrıs adasında askeri dengelerin her iki taraf için de eşit olması gerektiğini vurgulayan Doç. Kemal Olçar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askeri varlığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin askeri varlığı eşit olmalıdır. Bunu Birleşmiş Milletler ve her iki taraf da takip ediyor" sözleriyle uluslararası dengeye dikkat çekti. Ancak 2020 yılında ABD'nin attığı adımın GKRY'nde silahlanmanın hızla artarak bu dengeyi bozduğunu belirten Olçar, "2020 yılında ABD, Rum yönetiminin kara para aklamayı ve yasa dışı faaliyetlerini durdurduğu iddiasıyla askeri destekleri kaldırıldı. Hemen ardından ABD, Illinois eyaletinden ulusal muhafızları kurtarma adı altında bölgesel göndererek askeri faaliyetleri desteklemeye başladı" dedi.

"DENKLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN SİHA ÜSSÜ KURDUK"

Güney Kıbrıs'ın ABD desteğiyle silahlanma hızının kuzeyi üzerine Türkiye'nin ürettiği bir hamle yapabilen kaydeden Olçar, "Güneyin askeri varlığından bizim kuzeydeki varlığımızdan daha fazla olmaya başlayınca, biz de buna karşılık denklik sağlamak amacıyla orada bir SİHA merkezi kurduk" dedi. Bölgede Patriot hava savunma sistemi çalışmalarının da konuşulduğunu belirtti.

ŞER İTTİFAKI: YUNANİSTAN, İSRAİL VE RUM YÖNETİMİ

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kuşatmaya yönelik yerleşik ittifaklara değinen Kemal Olçar, "Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında üçlü bir savunma paktı imzalandı. Bu paketin müşterek askeri faaliyetlerini icra ediyorlar" dedi. Rum yönetiminin bir hamleyle bir çıkış üçüncü gidişi başlattığını belirten Olçar, "GKRY'nin güneyindeki bir liman, başta İsrail olmak ABD ve bazen Rusya gibi üçüncü olarak kullanılmak üzere açıldı. Bu liman hamlesi bölgede dengeyi tamamen iptal etti" bildiriminde bulundu.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ KİME KARŞI?

Kıbrıs'a gönderilen F-16'ların KKTC'nin güvenliği sebebiyle gönderildiğini ifade eden Doç. Kemal Olçar, "Biz bu uçakları F-16'ları İran'a karşı yollamıyoruz. Bu hamle tamamen Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yapmış olduğu bazı askeri faaliyetlerin durdurulması" dedi. Türkiye'nin bölgedeki barışın teminatı olduğunu hatırlatan Olçar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrine göre bu unsurların Doğu Akdeniz'deki kendi haklarını ve iç varlığını koruma altında bulunduğunu" söyleyerek konuşmasını noktaladı.

