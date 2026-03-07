CANLI| 3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri! Sokağa inen Tahranlılardan "intikam" yemini | A Haber ekipleri ateş hattında
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş Orta Doğu'yu adeta barut fıçısına çevirdi. Tahran ve Tel Aviv’deki güç mücadelesinin perde arkası A Haber'de analiz ediliyor. Öte yandan İran halkı Hamaney'in ölümünün ardından sokaklarda yeminler ederek intikam yeminini sürdürürken A Haber ekipleri Tel Aviv ve Tahran'dan savaşı yerinden takip ediyor.
Orta Doğu'da 28 Şubat'tan bu yana gerilim dinmiyor. ABD-İsrail hattında yaşanan gelişmeler bölgeyi yeniden bir çatışma sarmalına sürükledi. Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu ve sahadaki gelişmeleri aktarırken, Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den İsrail'in operasyon planlarına dair detayları paylaşıyor. Bölgedeki kritik gelişmeler, sahadan en sıcak görüntüler ve büyük güç mücadelesinin perde arkası A Haber'de.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
TÜRKİYE'NİN KKTC'YE F-16 KONUŞLANDIRMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Orta Doğu'da savaş gerilimi artarken İran'ın misilleme saldırısı olarak Kıbrıs'ın güneyini hedef almasıyla Akdeniz'de hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla, 6 adet F-16 savaş uçağını adaya gönderecek. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türkiye'nin KKTC'ye F-16 göndermesinin nedenlerini ele aldı.
GKRY'DE KİRLİ PLANI
Kıbrıs adasında askeri dengelerin her iki taraf için de eşit olması gerektiğini vurgulayan Doç. Kemal Olçar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askeri varlığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin askeri varlığı eşit olmalıdır. Bunu Birleşmiş Milletler ve her iki taraf da takip ediyor" sözleriyle uluslararası dengeye dikkat çekti. Ancak 2020 yılında ABD'nin attığı adımın GKRY'nde silahlanmanın hızla artarak bu dengeyi bozduğunu belirten Olçar, "2020 yılında ABD, Rum yönetiminin kara para aklamayı ve yasa dışı faaliyetlerini durdurduğu iddiasıyla askeri destekleri kaldırıldı. Hemen ardından ABD, Illinois eyaletinden ulusal muhafızları kurtarma adı altında bölgesel göndererek askeri faaliyetleri desteklemeye başladı" dedi.
"DENKLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN SİHA ÜSSÜ KURDUK"
Güney Kıbrıs'ın ABD desteğiyle silahlanma hızının kuzeyi üzerine Türkiye'nin ürettiği bir hamle yapabilen kaydeden Olçar, "Güneyin askeri varlığından bizim kuzeydeki varlığımızdan daha fazla olmaya başlayınca, biz de buna karşılık denklik sağlamak amacıyla orada bir SİHA merkezi kurduk" dedi. Bölgede Patriot hava savunma sistemi çalışmalarının da konuşulduğunu belirtti.
ŞER İTTİFAKI: YUNANİSTAN, İSRAİL VE RUM YÖNETİMİ
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kuşatmaya yönelik yerleşik ittifaklara değinen Kemal Olçar, "Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında üçlü bir savunma paktı imzalandı. Bu paketin müşterek askeri faaliyetlerini icra ediyorlar" dedi. Rum yönetiminin bir hamleyle bir çıkış üçüncü gidişi başlattığını belirten Olçar, "GKRY'nin güneyindeki bir liman, başta İsrail olmak ABD ve bazen Rusya gibi üçüncü olarak kullanılmak üzere açıldı. Bu liman hamlesi bölgede dengeyi tamamen iptal etti" bildiriminde bulundu.
TÜRKİYE'NİN HAMLESİ KİME KARŞI?
Kıbrıs'a gönderilen F-16'ların KKTC'nin güvenliği sebebiyle gönderildiğini ifade eden Doç. Kemal Olçar, "Biz bu uçakları F-16'ları İran'a karşı yollamıyoruz. Bu hamle tamamen Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yapmış olduğu bazı askeri faaliyetlerin durdurulması" dedi. Türkiye'nin bölgedeki barışın teminatı olduğunu hatırlatan Olçar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrine göre bu unsurların Doğu Akdeniz'deki kendi haklarını ve iç varlığını koruma altında bulunduğunu" söyleyerek konuşmasını noktaladı.
TEL AVIV'DE FÜZE PANİĞİ!
Bölgede tansiyon düşmek bilmezken, Tel Aviv semaları İran’dan ateşlenen füzelerin hedefi oldu. O anları canlı yayında aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Bugün dördüncü kez füzeler ateşlendi ve an itibarıyla Tel Aviv semalarından hava saldırısı görüntüleniyor" ifadelerini kullandı. Patlama seslerinin yankılandığı bölgeden bilgileri paylaşmaya devam eden muhabir, "Bulunduğumuz noktanın hemen karşı tarafında üç ayrı patlama yaşandı, biz yayına hazırlandığımız dakikalarda devamı gelip gelmeyeceğini kontrol ediyoruz" sözleriyle sahadaki dehşeti gözler önüne serdi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YETERSİZ KALDI
İran’ın kısa süre önce duyurduğu balistik füze saldırısının ardından İsrail’de siren sesleri kesilmedi. Hava savunma sistemlerinin devreye girmesine rağmen hasarın önüne geçilemediğini belirten Kavasoğlu, "Hava savunma sistemleri her ne kadar devreye girse de, başkent Tel Aviv’in pek çok noktasında ağır hasar geldiği bilgisi var" şeklinde konuştu. Füzelerin imha edilse dahi parçalarının büyük tehlike saçtığını aktaran Kavasoğlu, "İmha edilen balistik füze parçaları Tel Aviv’in çeşitli noktalarına düştü, bunlardan birkaç tanesi merkezdeydi" dedi.
İRAN’DAN YENİ NESİL FÜZE VE STRATEJİ MESAJI
Saldırının boyutuna ilişkin çarpıcı veriler paylaşılırken, İran’ın hedefleri hakkında önemli bilgiler verildi. Haberde, "İran, ABD ve İsrail üslerine yönelik 200 noktayı hedef aldı, bu üslerin yüzde 60’ı Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine, yüzde 40’ı ise İsrail üslerine yönelikti" bilgisi paylaşıldı. İran makamlarının tehdit dolu açıklamalarına da yer verilerek, İran tarafı, "Birinci ve ikinci nesil füzelerimizi kullandık, bundan sonra yeni bir taktik uygulayacağız ve uzun menzilli füzelerimizle saldırmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle saldırıların şiddetinin artacağını duyurdu.
SOKAKLAR BOŞALDI: HAYALET ŞEHİR GÖRÜNÜMÜ
Saldırılar sonrası başkent Tel Aviv’de hayat durma noktasına geldi. Sirenlerin çalmasıyla halkın sığınaklara akın ettiğini belirten Kavasoğlu, "Başkent Tel Aviv’de sokaklarda yine hiç kimse yok, sirenlerin duyulmasıyla birlikte tek tük insan da en yakın sığınaklara gitti ve şehir hayalet bir şehir görünümünü andırmaya başladı" sözleriyle bölgedeki son durumu aktardı. Onlarca yaralının olduğu bölgede İsrail ordusunun ilk kez askeri kayıplarını da açıkladığı bilgisi metne eklendi.
TAHRAN'DA MAHŞERİ KALABALIK: ZEHİRLİ HAVAYA RAĞMEN 'İNTİKAM' YEMİNİ!
İran'ın başkenti Tahran'da tansiyon her geçen dakika yükseliyor. Dün gece petrol tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından şehirde hava adeta zehir solurken, binlerce İranlı 'İnkılap Meydanı'nda bir araya geldi. Hem yasın hem de öfkenin hâkim olduğu meydanda, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar eşliğinde "yola devam" mesajı verildi. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ bölgeden son durumu aktardı.
HAVADA ZEHİR SOLUNUYOR: ASİT YAĞMURU VE MASKE UYARISI
Petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından Tahran’da hava kirliliği korkutucu boyutlara ulaştı. Şehrin üzerinde asılı kalan kirli tabaka nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkilileri, vatandaşlara sokağa çıkmamaları yönünde acil çağrıda bulundu.
Sabah saatlerinde etkili olan asit yağmuruna dikkat çeken yetkililer, sokağa çıkmak zorunda kalanların ise mutlaka maske takması gerektiğini vurguladı. Ancak hayati tehlike arz eden bu hava durumuna rağmen İran halkı, ülkenin en işlek noktalarından biri olan İnkılap Meydanı’nı boş bırakmadı.
İNKILAP MEYDANI'NDA DEV KARE: "YOLUN DEVAM EDECEK"
Meydanda toplanan devasa kalabalık, ellerinde İran bayraklarıyla ülke yönetimine ve silahlı kuvvetlere desteklerini haykırdı. Meydanın tam ortasına asılan Ayetullah Ali Hamaney’in dev posteri ise dikkatlerden kaçmadı. Posterde yer alan "İran'ın sevgili efendisi, senin yolun devam edecektir" ifadesi, direnişin kararlılıkla süreceği mesajını tüm dünyaya ilan etti.
"GÖZYAŞINI BİR KENARA BIRAKTIK, İNTİKAM ALACAĞIZ"
Meydandaki atmosferi ve halkın duygularını aktaran bir din görevlisi, "Liderimizin şehadeti nedeniyle yastayız ancak biz Hazreti Hüseyin gibi yas tutanlardanız; gözyaşımızı bir kenara bıraktık, artık onun yolunda devam edecek ve intikam alacağız" ifadelerini kullandı. Liderlerine olan bağlılıklarını dile getiren bir diğer vatandaş ise, "Liderimizi şehit ettiler ancak onun kanı bu milletin damarlarında dolaşıyor; liderimiz ailesini ve torunlarını bu yolda feda ettiği gibi biz de kendimizi feda etmeye hazırız" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.
SALDIRILARIN GÖLGESİNDE DİRENİŞ SLOGANLARI
Henüz birkaç gün önce meydanın çok yakınındaki bir polis merkezine saldırı düzenlenmiş olmasına rağmen, Tahran sokaklarındaki kalabalık geri adım atmıyor. Hoparlörlerden yükselen "Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika" sloganları eşliğinde tepkilerini dile getiren İranlılar, devletlerine ve ordularına olan güvenlerini tazeliyor. Başkentteki bu gerilimli ama bir o kadar da kararlı bekleyiş, bölgedeki dengelerin ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.