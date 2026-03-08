Tel Aviv'de büyük panik: Demir Kubbe kör edildi

İsrail ve İran hattında gerilim tırmanırken, Tel Aviv semalarında sessizlik yerini büyük bir belirsizliğe bıraktı. A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu'nun Tel Aviv'den aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Lübnan sınırındaki birliklerini iki katına çıkarırken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası bir kara harekatı için nükleer tesisleri ve stratejik petrol adasını ele geçirme planları masada. İran'ın siber saldırılarla İsrail radarlarını kör etmesi "Demir Kubbe" efsanesini sarsarken, ülkeden kaçmak isteyen İsrailliler için sıkı kısıtlamalarla sivil tahliye uçuşları başlatıldı.