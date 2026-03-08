CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
YEMEKTEN ÇIKAN BÖCEK DUDAĞINI ISIRDI
StoryYEMEKTEN ÇIKAN BÖCEK DUDAĞINI ISIRDI
Tarlalar sular altında kaldı, flamingolar akın etti
YaşamTarlalar sular altında kaldı, flamingolar akın etti
VURULAN OTELİ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
StoryVURULAN OTELİ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
Deprem hayatını yıktı, reçel kavanozlarıyla yeniden hayata döndü!
YaşamDeprem hayatını yıktı, reçel kavanozlarıyla yeniden hayata döndü!
İsrail İran'ın enerji tesislerini vurdu!
Özel Haberİsrail İran'ın enerji tesislerini vurdu!
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Tel Aviv'de büyük panik: Demir Kubbe kör edildi

İsrail ve İran hattında gerilim tırmanırken, Tel Aviv semalarında sessizlik yerini büyük bir belirsizliğe bıraktı. A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu'nun Tel Aviv'den aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Lübnan sınırındaki birliklerini iki katına çıkarırken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası bir kara harekatı için nükleer tesisleri ve stratejik petrol adasını ele geçirme planları masada. İran'ın siber saldırılarla İsrail radarlarını kör etmesi "Demir Kubbe" efsanesini sarsarken, ülkeden kaçmak isteyen İsrailliler için sıkı kısıtlamalarla sivil tahliye uçuşları başlatıldı.

Gündemden Videolar

Bu görüntüler A Haber'de! İran canlı yayında İsrail'i vurdu
Bu görüntüler A Haber'de! İran canlı yayında İsrail'i vurdu
Tahran’da gizemli sarsıntılar: Savaşın yeni yüzü deprem mi?
Tahran’da gizemli sarsıntılar: Savaşın yeni yüzü deprem mi?
Tahran'da vurulan rafineriden yeni görüntüler
Tahran'da vurulan rafineriden yeni görüntüler
Gökyüzünde füze düellosu: Çok katmanlı savunma hattı yarıldı!
Gökyüzünde füze düellosu: Çok katmanlı savunma hattı yarıldı!
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne roketli saldırı
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne roketli saldırı
A HABER EKİBİNİN KALDIĞI OTEL BOMBALANDI!
A HABER EKİBİNİN KALDIĞI OTEL BOMBALANDI!
Tahran semalarında ateş yağmuru! Enerji tesisleri hedefte
Tahran semalarında ateş yağmuru! Enerji tesisleri hedefte