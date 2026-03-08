CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

İran Hürremşehr füzeleriyle Tel Aviv'i vurdu!

Ortadoğu'da savaşın seyri değişiyor! İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv semalarında peş peşe patlama sesleri yankılandı. İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin çaresiz kaldığı ve radarlarının kör edildiği saldırılarda İran, misket bombası taşıyan yeni nesil "Hürremşehr" füzeleriyle Tel Aviv'in kalbini vurdu. Şehir merkezinde ağır hasar oluşurken, acil servisler onlarca yaralı olduğunu duyurdu. Ülkeden kaçış için başlatılan sivil uçuşlar ise havada yaşanan can pazarı nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Bölgedeki sıcak gelişmeleri Tel Aviv'den anbean aktaran A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, korku dolu o anları canlı yayında anlattı.

