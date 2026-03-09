CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump'ın "enerji hattı" planıyla Çin ve Rusya hedefte

İsrail ve ABD’nin İran’daki enerji tesislerini hedef almasıyla petrol fiyatları ikiye katlanırken, küresel piyasalar tam bir kaosun eşiğine geldi. Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında Aralık ayından bu yana petrolün varil fiyatındaki yüzde yüzlük artışa dikkat çekerek, bu krizin sadece bölgeyi değil, Çin’den Hindistan’a kadar tüm dünya ekonomisini sarsacak bir enflasyonist dalgayı tetiklediğini vurguladı. Trump’ın "kaotik" ekonomi politikalarıyla birleşen savaş, dünyayı stagflasyon tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

