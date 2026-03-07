CANLI| 3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri! ABD'nin İran saldırısında asıl hedef Çin mi? | A Haber ekipleri ateş hattında

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, sadece bir sınır çatışması değil, küresel güçlerin yeni bir dünya düzeni kurma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Stratejist ve Yazar Murat Akan A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak İran'ın operasyonunun 2000'li yıllardaki kökeninin Neocon raporlarına dayandığını ve asıl hedefin Çin'in önünü kesmek olduğunu belirtti.

HAMANEY PLANI TERS TEPTİ: İRAN HALKI KENETLENDİ

İran'da rejime yönelik saldırıların başladığın aksine bir sonuç doğurduğunu belirten Murat Akan, "İran'da Ali Hamaney'i öldürerek, yani baştaki kişiyi hedef alarak bu savaşı kısa sürede bitireceklerini zannettiler. Ancak tam anlamıyla bir durum yaşandı; bu hamle halkı kenetledi ve birleştirdi". Bölgedeki dalgalanmaların hala aktif olduğunu gösteren Akan, "İletişim kesildi, bir başlamasızlık söz konusu deniliyor ama atılan füzelere baktığınızda İsrail'e şu anda en etkili füzeler atılıyor. Bu da mekanizmasının hala tıkır tıkır patlamalarını kanıtlıyor" sözleriyle sahadaki gerçekliği aktardı.

20 YILLIK KARANLIK RAPOR: ABD'NİN ENERJİ HAKİMİYETİ PLANI

Ortadoğu'daki savaşın tesadüfi olmadığını, yıllar öncesinden planlandığını söyleyen Murat Akan, "2000'li yıllarda Neocon tarafından yazılan, içinde Dick Cheney ve Donald Rumsfeld gibi isimlerin bulunduğu 'ABD Ulusal Savunmasının Yeniden İnşası' raporunu çok önemsiyorum. 2001 yılında ABD Güvenlik Strateji Belgesi olarak kabul edilen bu raporda, Ortadoğu'daki enerji yataklarına ve santrallerine hakim olma misyonuyla işaretleniyor" sözleriyle büyük oyunlarına temellerine işaret etti.

ASIL HEDEF ÇİN: VENEZUELA SENARYOSU MU UYGULANIYOR?

İran'a yönelik operasyonun küresel ekonomik savaşın bir parçası olduğunu savunan Murat Akan, "İran meselesi bana göre doğrudan Çin'in önünü kesmekle ilgili." dedi. ABD ve Çin arasında bir topyekün savaşı beklemediğini belirten Akan, "Çin ile ABD'nin veya Rusya ile ABD'nin doğrudan bir savaşa gireceğini düşünüyorlar. Onlar büyük devletler; bunlarda 1945'te Yalta'da oturdukları gibi, bu savaş sonunda da Ortadoğu'yu kendi çıkarları paylaşacakları tespitinde bulundu."

YENİ BİR PAYLAŞIM SAVAŞI

İran operasyonunun nihai amacını deşifre eden Murat Akan, "İran operasyonu, İsrail'in güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olarak uzanan, Ortadoğu'da yeni bir paylaşım ve bölünme savaşının verildiğini gösteriyor. Şu an bu planın ve yeni paylaşım hazırlıkları devam ediyor" diyerek bölgesel kartlardan dağıtıldığını vurguladı.