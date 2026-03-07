CANLI| 3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri! ABD'nin İran saldırısında asıl hedef Çin mi? | A Haber ekipleri ateş hattında
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş Orta Doğu'yu adeta barut fıçısına çevirdi. Tahran ve Tel Aviv’deki güç mücadelesinin perde arkası A Haber'de analiz ediliyor. Öte yandan İran halkı Hamaney'in ölümünün ardından sokaklarda yeminler ederek intikam yeminini sürdürürken A Haber ekipleri Tel Aviv ve Tahran'dan savaşı yerinden takip ediyor.
Orta Doğu'da 28 Şubat'tan bu yana gerilim dinmiyor. ABD-İsrail hattında yaşanan gelişmeler bölgeyi yeniden bir çatışma sarmalına sürükledi. Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu ve sahadaki gelişmeleri aktarırken, Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den İsrail'in operasyon planlarına dair detayları paylaşıyor. Bölgedeki kritik gelişmeler, sahadan en sıcak görüntüler ve büyük güç mücadelesinin perde arkası A Haber'de.
İRAN'DA YENİ DİNİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY
İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu “Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçtiklerini” belirtti.
Eşkevari, sosyal medyada yer alan açıklamalarında, Uzmanlar Meclisi’nin, ülkenin yeni liderini seçtiğini söyledi.
Uzmanlar Meclisi’nin büyük bir çoğunlukta yeni liderin ismi üzerinde mutabık kaldığını belirten Eşkevari, “İnşallah Hamaney ismi İran’ın yeni lideri olarak devam edecek.” dedi.
Öte yandan Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısı Ayetullah Hüseyni Buşehri ise yeni liderin yakın zamanda tanıtılacağını belirtti.
A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Mücteba Hameney'in yeni lider olarak açıklanmasının ardından Tahran'daki son bilgileri paylaştı.
"Az önce İran devlet televizyonu yeni liderin Seyid Mücteba Hamaney olduğunu açıkladı. Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiği yönünde İran medyasında haberler var. Aynı şekilde Tasnim Haber Ajansı acil koduyla Mücteba Hamaney'in yeni lider olduğunu duyurdu." dedi.
"İRAN MESELESİ DOĞRUDAN ÇİN'İN ÖNÜNÜ KESMEK"
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, sadece bir sınır çatışması değil, küresel güçlerin yeni bir dünya düzeni kurma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Stratejist ve Yazar Murat Akan A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak İran'ın operasyonunun 2000'li yıllardaki kökeninin Neocon raporlarına dayandığını ve asıl hedefin Çin'in önünü kesmek olduğunu belirtti.
HAMANEY PLANI TERS TEPTİ: İRAN HALKI KENETLENDİ
İran'da rejime yönelik saldırıların başladığın aksine bir sonuç doğurduğunu belirten Murat Akan, "İran'da Ali Hamaney'i öldürerek, yani baştaki kişiyi hedef alarak bu savaşı kısa sürede bitireceklerini zannettiler. Ancak tam anlamıyla bir durum yaşandı; bu hamle halkı kenetledi ve birleştirdi". Bölgedeki dalgalanmaların hala aktif olduğunu gösteren Akan, "İletişim kesildi, bir başlamasızlık söz konusu deniliyor ama atılan füzelere baktığınızda İsrail'e şu anda en etkili füzeler atılıyor. Bu da mekanizmasının hala tıkır tıkır patlamalarını kanıtlıyor" sözleriyle sahadaki gerçekliği aktardı.
20 YILLIK KARANLIK RAPOR: ABD'NİN ENERJİ HAKİMİYETİ PLANI
Ortadoğu'daki savaşın tesadüfi olmadığını, yıllar öncesinden planlandığını söyleyen Murat Akan, "2000'li yıllarda Neocon tarafından yazılan, içinde Dick Cheney ve Donald Rumsfeld gibi isimlerin bulunduğu 'ABD Ulusal Savunmasının Yeniden İnşası' raporunu çok önemsiyorum. 2001 yılında ABD Güvenlik Strateji Belgesi olarak kabul edilen bu raporda, Ortadoğu'daki enerji yataklarına ve santrallerine hakim olma misyonuyla işaretleniyor" sözleriyle büyük oyunlarına temellerine işaret etti.
ASIL HEDEF ÇİN: VENEZUELA SENARYOSU MU UYGULANIYOR?
İran'a yönelik operasyonun küresel ekonomik savaşın bir parçası olduğunu savunan Murat Akan, "İran meselesi bana göre doğrudan Çin'in önünü kesmekle ilgili." dedi. ABD ve Çin arasında bir topyekün savaşı beklemediğini belirten Akan, "Çin ile ABD'nin veya Rusya ile ABD'nin doğrudan bir savaşa gireceğini düşünüyorlar. Onlar büyük devletler; bunlarda 1945'te Yalta'da oturdukları gibi, bu savaş sonunda da Ortadoğu'yu kendi çıkarları paylaşacakları tespitinde bulundu."
YENİ BİR PAYLAŞIM SAVAŞI
İran operasyonunun nihai amacını deşifre eden Murat Akan, "İran operasyonu, İsrail'in güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olarak uzanan, Ortadoğu'da yeni bir paylaşım ve bölünme savaşının verildiğini gösteriyor. Şu an bu planın ve yeni paylaşım hazırlıkları devam ediyor" diyerek bölgesel kartlardan dağıtıldığını vurguladı.
TÜRKİYE'NİN KKTC'YE F-16 KONUŞLANDIRMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Orta Doğu'da savaş gerilimi artarken İran'ın misilleme saldırısı olarak Kıbrıs'ın güneyini hedef almasıyla Akdeniz'de hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla, 6 adet F-16 savaş uçağını adaya gönderecek. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türkiye'nin KKTC'ye F-16 göndermesinin nedenlerini ele aldı.
GKRY'DE KİRLİ PLANI
Kıbrıs adasında askeri dengelerin her iki taraf için de eşit olması gerektiğini vurgulayan Doç. Kemal Olçar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askeri varlığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin askeri varlığı eşit olmalıdır. Bunu Birleşmiş Milletler ve her iki taraf da takip ediyor" sözleriyle uluslararası dengeye dikkat çekti. Ancak 2020 yılında ABD'nin attığı adımın GKRY'nde silahlanmanın hızla artarak bu dengeyi bozduğunu belirten Olçar, "2020 yılında ABD, Rum yönetiminin kara para aklamayı ve yasa dışı faaliyetlerini durdurduğu iddiasıyla askeri destekleri kaldırıldı. Hemen ardından ABD, Illinois eyaletinden ulusal muhafızları kurtarma adı altında bölgesel göndererek askeri faaliyetleri desteklemeye başladı" dedi.
"DENKLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN SİHA ÜSSÜ KURDUK"
Güney Kıbrıs'ın ABD desteğiyle silahlanma hızının kuzeyi üzerine Türkiye'nin ürettiği bir hamle yapabilen kaydeden Olçar, "Güneyin askeri varlığından bizim kuzeydeki varlığımızdan daha fazla olmaya başlayınca, biz de buna karşılık denklik sağlamak amacıyla orada bir SİHA merkezi kurduk" dedi. Bölgede Patriot hava savunma sistemi çalışmalarının da konuşulduğunu belirtti.
ŞER İTTİFAKI: YUNANİSTAN, İSRAİL VE RUM YÖNETİMİ
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kuşatmaya yönelik yerleşik ittifaklara değinen Kemal Olçar, "Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında üçlü bir savunma paktı imzalandı. Bu paketin müşterek askeri faaliyetlerini icra ediyorlar" dedi. Rum yönetiminin bir hamleyle bir çıkış üçüncü gidişi başlattığını belirten Olçar, "GKRY'nin güneyindeki bir liman, başta İsrail olmak ABD ve bazen Rusya gibi üçüncü olarak kullanılmak üzere açıldı. Bu liman hamlesi bölgede dengeyi tamamen iptal etti" bildiriminde bulundu.
TÜRKİYE'NİN HAMLESİ KİME KARŞI?
Kıbrıs'a gönderilen F-16'ların KKTC'nin güvenliği sebebiyle gönderildiğini ifade eden Doç. Kemal Olçar, "Biz bu uçakları F-16'ları İran'a karşı yollamıyoruz. Bu hamle tamamen Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yapmış olduğu bazı askeri faaliyetlerin durdurulması" dedi. Türkiye'nin bölgedeki barışın teminatı olduğunu hatırlatan Olçar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrine göre bu unsurların Doğu Akdeniz'deki kendi haklarını ve iç varlığını koruma altında bulunduğunu" söyleyerek konuşmasını noktaladı.