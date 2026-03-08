ABD ve İsrail strateji değiştirdi!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşta 9. güne girilirken, dengeler tamamen değişti. Çatışmalar artık askeri hedeflerin çok ötesine geçerek doğrudan sivilleri ve ülkenin altyapısını hedef alıyor. A Haber ekranlarında bölgedeki son durumu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, ABD ve İsrail'in İran'da rejimi yıkamayınca strateji değiştirdiğini ve devleti çökertebilmek için sivil yerleşimleri, su arıtma tesislerini ve petrol depolarını vurduğunu belirtti. Batı medyasının manipülasyonlarına dikkat çeken Dr. Ali, çatışmaların Türkiye ve Azerbaycan gibi yeni cephelere sıçrama tehlikesi ile Mescid-i Aksa'ya yönelik "sahte bayrak" provokasyonları hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu.