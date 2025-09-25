Beyaz Saray’daki kritik görüşmenin analizi A Haber'de: "Trump Erdoğan'ı kahraman olarak görüyor!"
6 yıl aradan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da kritik ve tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saat 18 dakika süren zirvede F-35, F-16 ve Halk Bankası başta olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik konular ele alındı. Trump, Erdoğan’a övgüler dizerek Suriye’ye yaptırımların kaldırılmasını ve Türkiye’nin başarılarını öne çıkardı. Uzmanlar, zirvenin Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin artık ABD için eşit aktör olarak görüldüğünü belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kritik ve tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat 18 dakika süren zirvede iki lider, F-35 ve F-16 programları ile konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, görüşme öncesi "Aramızdaki ilişkileri etraflıca değerlendirme fırsatı bulacağız" derken, Trump, Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerle Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasını hatırlattı ve Türkiye'nin bölgedeki başarısını vurguladı.
Uzman isimler A Haber canlı yayınında görüşmenin sadece teknik konularla sınırlı kalmayıp, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliğinde de yeni bir sayfa açtığını aktardı.
İŞTE TARİHİ ZİRVEYE DAİR O ÇARPICI ANALİZLER...
"GÖRÜŞME TÜRKİYE-AMERİKA İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK DÖNÜM NOKTASI”
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen Beyaz Saray görüşmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılabileceğinin sinyallerini verdi. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, “Türkiye-Amerika arasında stratejik bir dönüm noktası bu. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği, NATO üyesi olmasına rağmen Avrupa Birliği’ne üye yapılmaması meselesinin irdelenmesi ve bu boşluğu Amerika Birleşik Devletleri’nin dolduracağı, bir meşruiyet kelimesi üzerinden, Tom Barrack üzerinden ifade edildiği düşünüldüğü zaman… basına yansıyan kısımlarından daha geniş kapsamlı, bölgesel bir güvenlik mekanizması ve ekonomik bir mekanizmayı da içine alacak çok sayıda işbirliğinin sağlanacağını düşünüyorum” dedi.
Sohtaoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin YPG, S-400 ve F-35 üçgeninde sıkıştığını belirterek, “Trump’ın kişisel onayıyla artık bu meselelerin, meşruiyetten kastedildiğinin de bu olduğunu düşünüyorum. Artık Kongre’nin bürokratik ve ön yargılı bakışlarından ziyade Trump’ın kişisel yetkilerini kullanarak Türkiye ile yeni bir sayfa açmak isteyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Uzman, görüşmenin bölgesel güvenlik, ekonomi ve stratejik işbirliği boyutlarıyla Türkiye-Amerika ilişkilerinde önemli bir adım olacağını vurguladı. Görüşmede tarafların karşılıklı anlayış ve samimi diyalogla ilerlediği, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü için yeni mekanizmaların hayata geçirilebileceği aktarıldı.
"TRUMP ERDOĞAN'I KAHRAMAN OLARAK GÖRÜYOR"
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki kritik zirvesi, Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattı. Gazeteci Bercan Tutan, görüşmeyi değerlendirdi ve "Erdoğan’a Erdoğan’ı bu kadar öne çıkararak veya onların deyişiyle itibarını iade ederek, daha da ötesine geçerek İsrail’e de uyarı veriyor. Çünkü Trump kendisi tek başına İsrail’le ve siyonist lobiyle savaşamayacağını biliyor. Önünde bir örnek var. Siyonist lobiye karşı ve İsrail’e karşı kazanmış bir Erdoğan var, bir lider var" ifadelerini kullandı.
Tutan, görüşmenin Trump açısından sadece Erdoğan’ı öne çıkarmak değil, aynı zamanda Türkiye ile Amerika arasındaki yeni bir stratejik denge oluşturmak anlamına geldiğini vurguladı: "Trump aslında Batı’nın, Amerika’nın Türkiye’ye tanımını değiştiriyor. Yeni bir tarif yapıyor Türkiye için. Türkiye daha önce onlar için neydi? İşte NATO’da yer alan, Avrupa’ya girmeye çalışan, Amerika’nın bölgedeki çıkarlarını savunan bir aktör olarak görülüyordu. Şimdi Türkiye’yi eşit aktör olarak görüyor. Onlar da faydalanacak, biz de faydalanacağız."
Tutan, Trump’ın görüşmede kullandığı poz, oturma şekli ve Erdoğan için seçtiği ifadelerin, Türkiye’ye verilen önemin somut göstergesi olduğunu söyledi. "Kendi ekonomisini, teknolojisini, politikasını överken Türkiye’yi de ihmal etmiyor. Kendini överken Erdoğan’ı da övüyor. Yani eşit olarak görüyor. Bu görüşme biraz da onun manifestosu. Bundan sonra Türkiye ile eşit aktör olarak beraber kazanacağız, beraber yol alacağız" dedi.
